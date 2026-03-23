Lunes, 23 de Marzo 2026

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Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX lista para imputar pese a trabas

Ya se tienen los elementos necesarios para proceder con la denuncia, pero se ha retrasado debido a una parte de las defensas

Por: SUN .

El festival AXE Ceremonia 2025, celebrado en el Parque Bicentenario de la CDMX, sufrió una tragedia el 5 de abril de 2025, cuando el colapso de una estructura metálica causó la muerte de dos fotógrafos. ESPECIAL CANVA

El festival AXE Ceremonia 2025, celebrado en el Parque Bicentenario de la CDMX, sufrió una tragedia el 5 de abril de 2025, cuando el colapso de una estructura metálica causó la muerte de dos fotógrafos. ESPECIAL CANVA

El caso del Axe Ceremonia no se ha descartado y tampoco dejarán de insistir en ello, aseguró la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, en especial porque los familiares de una de las víctimas desean que se haga la audiencia inicial lo más pronto posible, aunque los familiares de la otra víctima lo han impedido.

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La semana pasada, la defensa de Miguel Ángel Rojas, uno de los fotoperiodistas que perdió la vida en el Festival, denunció que hay una estrategia similar de las empresas imputadas y de los abogados de Berenice Giles, la otra víctima, para evitar la audiencia inicial en este caso, pues buscan involucrar a otras empresas.

Ante esto, la fiscal expuso que ya tienen los elementos objetivos para imputar, pero no lo han podido hacer debido a que una de las partes (familiares de Berenice Giles) ha interpuesto recursos para atrasar la audiencia inicial, pues consideran que la empresa boletera (Ocesa) y quienes patrocinaron el Festival también deberían estar involucrados, pero la Fiscalía capitalina no ha encontrado elementos para realizar imputaciones.

En este sentido, comentó que la defensa de Miguel Ángel Rojas ya quiere realizar la audiencia inicial, y promovió denuncias por el actuar desleal de los asesores jurídicos de la familia de Berenice Giles, ya que han estado presentando recursos, notoriamente improcedentes, para ir retrasando la audiencia inicial.

"Esta Fiscalía tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva y, siendo muy centrada, tampoco vamos a dejaros presionar. Nosotros tenemos la información suficiente, identificadas las empresas, las personas que participaron y vamos a atender esta denuncia que, entre otras cosas, hay señalamientos de que los asesores jurídicos pudieran estar representando tanto a una de las víctimas como a una de las empresas que se pretende imputar", sostuvo.

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Bertha Alcalde detalló que realizaron un análisis para tratar de identificar a todos los responsables de esta tragedia, desde quienes colocaron la grúa, hasta los que organizaron el evento, y reiteró que ya tienen los elementos suficientes para imputar.

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