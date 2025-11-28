Este 28 de noviembre comenzó con una oleada de demoras y cancelaciones en vuelos operados por Volaris y Viva Aerobus , luego de que ambas aerolíneas tuvieran que detener parte de sus operaciones para cumplir con una actualización obligatoria de software en los aviones de la familia Airbus A320.

Esta medida, ordenada por el propio fabricante como parte de estrictos protocolos de seguridad, ha provocado afectaciones en múltiples aerolíneas alrededor del mundo.

La instrucción emitida por Airbus —responsable de regular la navegabilidad de estas aeronaves— exige que la actualización se realice de inmediato, lo que ha llevado a que numerosos aviones permanezcan en tierra y a que los pasajeros enfrenten modificaciones inesperadas en sus itinerarios. Si tu vuelo con Volaris o Viva Aerobus resultó afectado, aquí te explicamos qué pasos debes seguir.

AIRBUS

¿Tu vuelo de Volaris o Viva Aerobus fue cancelado? Esto es lo que puedes hacer

Ante la interrupción temporal de operaciones, ambas aerolíneas informaron a través de sus redes sociales que la actualización requerida para los A320 podría generar ajustes de último momento. Esto ha provocado inquietud entre los viajeros, especialmente quienes tenían programados vuelos para las siguientes horas o días.

Información oficial de Volaris

La aerolínea informó que irá actualizando los datos de sus vuelos mediante sus plataformas digitales. Además, pondrá a disposición de los pasajeros diferentes opciones para reprogramar sus vuelos sin costo, ya sea ingresando a la sección Mis Reservas en su sitio web o a través de su canal de WhatsApp. También pidió a los usuarios verificar el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto.

¿Qué hacer?

Consultar actualizaciones

El pasajero debe revisar con frecuencia los avisos que Volaris publique en sus canales digitales. Reprogramar sin costo

En caso de ser necesario, el pasajero puede reagendar su vuelo gratuitamente mediante:

-La página web (sección Mis Reservas).

-El canal oficial de WhatsApp. Verificar el estatus del vuelo

Antes de ir al aeropuerto, el pasajero debe confirmar el estado actual de su vuelo.

x / @viajaVolaris

Información oficial de Viva Aerobus

La aerolínea recomendó a los pasajeros mantenerse informados a través de su página oficial y de sus distintos canales de comunicación, donde se publicarán las actualizaciones sobre la situación. También sugirió estar pendientes de las notificaciones que podrían recibir mediante los datos de contacto registrados en sus reservas.

¿Qué hacer?

Revisar constantemente los canales oficiales

El pasajero debe consultar el sitio web de Viva Aerobus y sus canales oficiales para conocer cualquier novedad. Estar atento a notificaciones

El pasajero debe revisar los mensajes o avisos enviados a los datos de contacto proporcionados al momento de hacer su reservación. Seguir las actualizaciones publicadas

Debe monitorear la información que la aerolínea vaya difundiendo sobre la situación.

X / @VivaAerobus

EE