Volaris y Viva Aerobus completan actualización de seguridad en aviones A320

Viva Aerobus y Volaris completaron la actualización del software en 176 aeronaves, en atención a una instrucción emitida por Airbus y supervisada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La orden exigía a más de seis mil aviones A320 sustituir de manera urgente un sistema de control de vuelo que presentaba vulnerabilidad ante radiación solar.

Según el reporte, Viva Aerobus concluyó el proceso en la totalidad de su flota asignada (90 de 90 aeronaves), mientras que Volaris mantiene siete equipos pendientes por actualizar, tras completar 86 de sus 93 aviones.

Ambas aerolíneas habían advertido que este procedimiento podría generar demoras, ajustes en itinerarios o cancelaciones durante el fin de semana para garantizar el cumplimiento de la actualización.

La AFAC recibió el reporte de avance por parte de las aerolíneas el día de hoy, 29 de noviembre, a las 13:30 horas.

La medida por parte de Airbus se toma después de un incidente técnico a finales de octubre en Estados Unidos donde un aparato "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo".

