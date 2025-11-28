La aerolínea Volaris informó a sus clientes que Airbus, fabricante de sus aeronaves, notificó de manera oficial la necesidad de realizar una actualización de software en una amplia parte de los aviones de la familia A320 a nivel global.

Derivado de ello, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), autoridad reguladora de Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a todas las aerolíneas a aplicar dicha actualización.

¿Cuántos días tardará Volaris en reanudar los vuelos?

En cumplimiento con esta disposición, Volaris llevará a cabo la actualización correspondiente en la totalidad de su flota.

"La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas. Posteriormente, regresaremos a la normalidad operativa", dijo la aerolínea.

La empresa añadió que estará actualizando la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes, a través del sitio web www.volaris.com, sección Mis Reservas, o vía nuestro canal de WhatsApp.

"Solicitamos amablemente a nuestros clientes revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en el aeropuerto", pidió la aerolínea.

Volaris lamentó los inconvenientes que esta circunstancia ocasiona a los clientes, ya que impacta a la aviación en todo el mundo, afectando a miles de aeronaves y expresó su compromiso de informar oportunamente sobre los avances.

"Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con Airbus, reitera que su más alta prioridad es la seguridad de sus clientes y tripulantes, y reafirma su compromiso con la confiabilidad operativa, la conectividad y la calidad en el servicio", concluyó.

