Adquirir un patrimonio propio representa uno de los desafíos más grandes para millones de familias mexicanas en la actualidad, especialmente frente al constante encarecimiento del sector inmobiliario y las estrictas barreras impuestas por las instituciones bancarias para otorgar financiamientos. Para aquel sector de la población que labora en la informalidad, que trabaja por cuenta propia o que simplemente no cuenta con prestaciones laborales, el panorama resulta todavía más complejo, ya que se ven imposibilitados para cotizar y acceder a los esquemas tradicionales de seguridad social.

Como respuesta a esta apremiante necesidad y con el objetivo de reducir el rezago habitacional, el Gobierno de México ha puesto en marcha el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) para este 2026. Esta estrategia federal, diseñada para garantizar el derecho constitucional a un hogar digno, contempla la entrega de subsidios directos y créditos a tasa cero. Los apoyos están destinados a la adquisición de vivienda nueva, así como a la construcción, mejoramiento o ampliación de espacios, enfocándose primordialmente en las regiones con mayor marginación del país.

Para dar inicio a la planeación territorial y a la futura asignación de estos apoyos habitacionales, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó recientemente la plataforma digital oficial para llevar a cabo el pre-registro al programa. Mediante este mecanismo preliminar, las familias mexicanas tienen la oportunidad de manifestar formalmente su interés en convertirse en beneficiarias. Las autoridades han enfatizado que este proceso se realiza de manera directa, transparente y sin la intervención de gestores que puedan condicionar la ayuda.

El procedimiento de inscripción preliminar es completamente gratuito y se lleva a cabo de forma digital, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Las y los ciudadanos interesados deben ingresar al enlace oficial habilitado por la dependencia: preregistropvb.conavi.gob.mx. Una vez dentro del portal, el sistema requerirá ingresar los 18 caracteres de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada para validar la identidad del solicitante, además de proporcionar un correo electrónico y un número telefónico vigentes para recibir notificaciones.

Requisitos y sectores prioritarios del programa

De acuerdo con las Reglas de Operación establecidas por la Conavi, esta iniciativa gubernamental está dirigida de manera prioritaria a los grupos demográficos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, durante el proceso de selección se otorgará preferencia a las mujeres que son jefas de familia o madres solteras, a la población perteneciente a pueblos indígenas y afromexicanos, a las personas adultas mayores y a aquellos ciudadanos con alguna discapacidad que requieran adaptar o mejorar sus condiciones de vida.

Para que los aspirantes puedan ser considerados dentro del padrón final de beneficiarios, deben cumplir con una serie de requisitos indispensables estipulados por las autoridades federales. Entre las condiciones más importantes destacan:

Ser mayor de 18 años

No ser propietario de una vivienda actualmente

No ser derechohabiente de Infonavit o Fovissste

Asimismo, se evaluará que el ingreso económico familiar no supere los límites marcados por el programa, asegurando que los recursos se destinen a quienes verdaderamente los necesitan.

¿Qué sigue tras completar el formulario en línea?

Es de suma importancia que los solicitantes comprendan que este pre-registro en línea no constituye una solicitud formal definitiva ni garantiza la entrega inmediata del apoyo económico o en especie . En realidad, funciona como una herramienta estratégica de planeación que permite a la Conavi identificar las zonas con mayor demanda y necesidad de intervención. Por esta razón, la información proporcionada en la plataforma será rigurosamente validada en etapas posteriores, haciendo crucial que todos los datos ingresados sean verídicos y comprobables.

Una vez que concluya esta fase de recopilación de datos, la Comisión Nacional de Vivienda emitirá las convocatorias oficiales específicas para cada municipio o zona de intervención seleccionada.

Llegado ese momento, las personas que completaron exitosamente su pre-registro deberán formalizar su inscripción definitiva, un paso que podrá realizarse acudiendo a los módulos presenciales instalados en sus comunidades o a través de las visitas domiciliarias que llevarán a cabo los Servidores de la Nación, consolidando así su ingreso al Programa de Vivienda para el Bienestar.

YC