Luis Felipe Calderón Zavala, el hijo del expresidente Felipe Calderón, encendió un intenso debate en redes sociales y puso el nombre de Gerardo Fernández Noroña de nuevo en el ojo del huracán luego de que hablara de forma controvertida sobre los ingresos de Kin Yael Villafaña Morán, hijo del senador morenista.

La controversia estalló en la plataforma X, donde el hijo del expresidente Felipe Calderón cuestionó el vertiginoso ascenso laboral del hijo de Noroña dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y esto, claro, desató un choque directo entre ambas figuras políticas.

¿Cuánto gana el hijo de Fernández Noroña en la CFE?

Los documentos oficiales de la plataforma DeclaraNet confirman que Kin Yael Villafaña Morán ocupa en la CFE el cargo de Jefe de Disciplina en la jefatura de la Subdirección de Negocios No Regulados desde el 12 de agosto de 2024 .

Durante el ejercicio fiscal de ese año, el servidor público reportó ingresos netos anuales por un millón 390 mil 27 pesos. Esta cantidad se traduce en un promedio mensual de 115 mil 835 pesos, cifra que integra su sueldo base, compensaciones adicionales, bonos de desempeño y el aguinaldo correspondiente a la ley.

¿Cómo se originó la confrontación entre Noroña y el hijo de Felipe Calderón?

La revelación cobró fuerza viral cuando Calderón Zavala publicó un mensaje sarcástico, afirmando que la tarjeta de crédito del senador morenista "también le incluye ascensos a sus familiares en el gobierno". El comentario hizo alusión directa al salto salarial del joven, quien, según registros previos a su promoción, percibía ingresos cercanos a los 20 mil pesos mensuales. Esta crítica directa encendió la mecha de un intercambio público que acaparó las tendencias nacionales y puso bajo la lupa los tabuladores de la paraestatal.

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Fiel a su estilo frontal, Fernández Noroña respondió de inmediato a las acusaciones, calificando a Calderón Zavala de "vividor" y "parásito". El presidente de la Mesa Directiva del Senado defendió la trayectoria de su hijo, asegurando que sus familiares "sí trabajan" y construyen su camino por mérito propio.

Además, el legislador argumentó que los medios de comunicación orquestan una "campaña canalla" en su contra y compartió una captura de la Nómina Transparente que muestra un salario neto mensual de 21 mil 323 pesos para dicho puesto, intentando desestimar el cálculo anual global.

Respondo a @fernandeznorona así, porque me tiene bloqueado;



Que yo no tenga una plaza en CFE como tu hijo, y que gane menos que él, no significa que no trabaje.



Ya sé que para ti es imposible entenderlo, porque tu única manera de producir es teniendo puestos en el gobierno. De… pic.twitter.com/H9ceZtQlKC— Luis Felipe Calderon Zavala (@Luisfecalderonz) April 14, 2026

¿Por qué está sucediendo esto ahora?

La tensión entre las familias Calderón y Fernández Noroña posee un largo historial de hostilidad política que resurge en momentos de alta polarización. Eventos previos, como los reclamos en aeropuertos por los viajes del senador en clase ejecutiva, sentaron las bases para este nuevo choque.

Casos similares de nepotismo o ascensos cuestionables en dependencias estatales han marcado la agenda pública en el pasado, convirtiendo cualquier nombramiento familiar en un blanco inmediato para la oposición.

JM