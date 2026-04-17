Pensión IMSS 2026: Estos son los motivos por los que podrías perder tu pago

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha encendido las alarmas para miles de jubilados en todo el país. Ya que, en este 2026, las autoridades implementarán auditorías mucho más estrictas para detectar irregularidades, lo que podría derivar en la suspensión temporal o definitiva de los pagos mensuales si no cumples con la normativa vigente.

En esta te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Por qué el IMSS podría suspender la pensiones en 2026?

Con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el instituto tiene la facultad legal de cancelar beneficios si detecta fraudes, inconsistencias documentales o incumplimientos graves a la Ley del Seguro Social.

Uno de los motivos principales para perder el pago es la simulación laboral. Esta práctica ilegal ocurre cuando una persona paga a una empresa fantasma para que la registre como trabajador activo, con el único fin de sumar semanas cotizadas y acceder a una jubilación de forma fraudulenta, lo cual es penado por la ley.

Otra causa frecuente es reincorporarse al mercado laboral formal sin notificar a las autoridades. Si un pensionado vuelve a trabajar y cotizar bajo un régimen incompatible con su estatus de retiro, el sistema bloqueará automáticamente sus depósitos hasta que se aclare su situación legal y laboral ante las instancias correspondientes del Seguro Social.

Algunas otras enlistan:

Beneficiarios que reciben dos pensiones que no pueden coexistir legalmente. Trabajadores que reportaron incrementos salariales artificiales en su etapa final de cotización. Pensionados por invalidez que continúan laborando sin notificar y en actividades similares.

Estos otros errores congelan tu dinero

Reincorporación laboral sin respetar los plazos legales establecidos.

Falta de actualización de datos personales o biométricos, lo que genera inconsistencias en registros oficiales.

Cambios en el estado civil en pensiones por viudez, como matrimonio o concubinato.

Omisión en revisiones médicas obligatorias en casos de invalidez.

Cobro indebido de asignaciones familiares o beneficios adicionales.

Por otro lado, es de vital importancia que mantengas en perfecto orden los documentos relacionados con tu Afore, pues cualquier discrepancia entre ambas instituciones puede retrasar trámites futuros o afectar gravemente en caso de fallecimiento.

¿Cómo solucionar estos problemas si ya fuiste afectado?

Si notas un retraso en tu pago mensual, debes acudir inmediatamente a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) o a la subdelegación que te corresponde. También puedes iniciar aclaraciones a través del escritorio virtual en la página web oficial, teniendo a la mano tu firma electrónica.

Los especialistas en retiro recomiendan encarecidamente no ignorar ninguna notificación oficial, ya que dejar pasar los citatorios o requerimientos de información es interpretado como una negativa a cooperar, lo que acelera la cancelación definitiva del beneficio económico asignado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IMSS.

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AO

