Precio de la tortilla en México: Este es el Estado en el que se vende más cara, hoy 17 de abril

El precio de la tortilla continúa en el centro de la discusión nacional, luego de que el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, advirtiera el pasado 13 de abril que el kilo podría aumentar entre 2 y 4 pesos en los próximos días debido a la inflación y a los conflictos internacionales.

Sin embargo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la inflación se mantiene contenida y que no está por encima de los niveles registrados en otros años.

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Durante su conferencia mañanera del 16 de abril en Palacio Nacional, la Mandataria reconoció que sí ha existido “un ligero aumento” en el precio de la tortilla, aunque señaló que no existe una razón que justifique un incremento mayor.

“¿Por qué están aumentando el precio de la tortilla?”, cuestionó la Presidenta, al asegurar que el maíz se encuentra en uno de los niveles más bajos de precio en la historia y que el gas LP también ha disminuido.

¿Cuál es el estado donde la tortilla se vende más cara?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), cuya última actualización corresponde al 13 de abril de 2026, el Estado donde actualmente se vende más cara la tortilla es Sonora.

En esa entidad, el kilo alcanza un precio de hasta 31.33 pesos en tortillerías y tiendas de autoservicio, lo que convierte a Sonora en la entidad con el costo más alto del país.

¿Cuál es el precio promedio en México?

Según el reporte del SNIIM, el precio promedio del kilo de tortilla en México es de 24.18 pesos.

La información se obtuvo a partir de una encuesta aplicada en 52 ciudades de todos los estados del país y en cuatro zonas metropolitanas: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Para elaborar el reporte, se tomó una muestra de 418 tortillerías y 168 tiendas de autoservicio, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 5 por ciento.

¿Dónde se vende más barata?

En contraste con Sonora, el precio más bajo de la tortilla se registra en Tlaxcala, donde el kilo se vende en 17 pesos.

Ante el incremento en algunos productos, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno mantiene medidas para contener los precios, entre ellas acuerdos con empresarios gasolineros y subsidios a los combustibles.

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