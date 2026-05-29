Viva Aerobús aplica restricción de ingreso a pasajeros internacionales

En cumplimiento de las medidas sanitarias contra el virus del ébola dictadas por las autoridades sanitarias y migratorias de México, Viva Aerobús ha restringido el abordaje de pasajeros internacionales que hayan viajado recientemente a la zona del brote epidemiológico.

En un comunicado emitido ayer, la aerolínea precisó que la restricción para viajar en sus aviones durará 60 días naturales a partir del 28 de mayo, por lo que concluirá el 26 de julio.

La medida aplica sólo para personas sin pasaporte mexicano o residencia en México que hayan visitado en los últimos 21 días Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur.

Viva Aerobús agradeció la comprensión de sus clientes y mencionó que cualquier actualización sobre la situación será comunicada a través de sus canales oficiales.

La medida se da en el contexto del brote de ébola detectado en África central, especialmente en República Democrática del Congo, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta sanitaria y declaró una emergencia internacional ante el incremento de contagios sospechosos y muertes relacionadas con la enfermedad.

Ante este escenario, México implementó controles sanitarios y migratorios en aeropuertos internacionales debido al flujo de visitantes previsto por la Copa Mundial de 2026, certamen que organizará junto con Estados Unidos y Canadá, y en el que República Democrática del Congo ya aseguró su participación.

Voluntarios reciben capacitación para tratar posibles enfermos de ébola. El número de contagios sospechosos de se sitúa en mil 77, con 246 fallecimientos. EFE/Federación Internacional de la Cruz Roja y La Media Luna Roja

México instalará filtros sanitarios en aeropuertos durante el Mundial de 2026

El pasado martes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, habló sobre las medidas que se implementarán en el país para minimizar el riesgo de contagio del ébola, aunque calificó el riesgo como “muy bajo”.

“En los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y de los itinerarios de viaje de los pasajeros”.

La preocupación es mayor por la Selección de República Democrática del Congo, que disputará dos partidos en Guadalajara, el 23 de junio contra Colombia y el 30 del mismo mes contra Jamaica.

Al respecto, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, indicó que la recomendación de posponer viajes a México está dirigida a quienes hayan estado en la zona del brote y no a todos los ciudadanos congoleños.

Asimismo, aseguró que en el estado ya existen hospitales preparados para atender posibles casos sospechosos.

“Consideramos que no los vamos a requerir, pero necesitamos estar preparados ante una eventualidad”, dijo.