México, EU y Canadá anuncian medidas contra ébola rumbo al Mundial 2026

Ante el brote de ébola en algunas regiones de África, México, Estados Unidos y Canadá anunciaron medidas con la finalidad de contener el virus , en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

En un comunicado conjunto, los tres países destacaron que se mantiene el flujo de viajes y el comercio entre las fronteras.

Las medidas de salud pública estarán coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer el virus del ébola.

"Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026", indicaron.

"La salud y la seguridad de todas las personas en la región siguen siendo nuestra máxima prioridad mientras damos la bienvenida al mundo a Norteamérica", agregaron.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que mientras los tres países se preparan para esta Copa, "coordinan esfuerzos en todos los frentes, incluidas medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de la historia".

As our countries prepare for the 2026 FIFA World Cup — the largest sporting event in history — the United States, Mexico, and Canada are coordinating on every front, including public health measures related to the Ebola outbreak, to help ensure this tournament is the safest and… https://t.co/ptel9qtjea— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 29, 2026

El titular de la Secretaría de Salud (SSa), David Kershenobich, descartó que en el país haya casos de ébola y mencionó que el riesgo de propagación es bajo a nivel global y muy bajo para México .

Dijo que a menos de un mes de la Copa del Mundo 2026, habrá filtros sanitarios en los aeropuertos, se estará al pendiente de la evolución y habrá recopilación de los itinerarios de los pasajeros.

"Tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país, y seguiremos con avisos epidemiológicos nacionales que serán emitidos, tanto por la Dirección General de Epidemiología, como por la Secretaría de Salud. No tenemos casos, estamos preparados ante cualquier eventualidad. Es mejor prevenir, pero tenemos todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso", dijo.

Recordó que el brote de ébola está activo en El Congo, Uganda y Sudán del Sur . México mantendrá una vigilancia epidemiológica, es importante estar pendientes de su evolución, reafirmó.

A quienes estuvieron en dichos lugares, el secretario de Salud recomendó reprogramar sus viajes.

"Estamos elaborando una lista de cuáles son los factores de riesgo, de exposición. Es muy importante recordar que el virus de ébola no se transmite igual que lo que sería con el Covid por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones incluidos de personas infectadas", detalló.

Destacó la implementación de protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá , en el contexto de la Copa del Mundo.

SV