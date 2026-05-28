Viernes, 29 de Mayo 2026

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Embajador de Irán en México acusa a EU por falta de condiciones para su selección a pocos días del Mundial

Albolfazl Pasandideh visitó Tijuana para presentar a esta ciudad como la base de la selección de iraní frente al Mundial de la FIFA 2026 

Por: Nadia González y EFE

El embajador de Irán en Mexico, Albolfazl Pasandideh, participa durante una conferencia de prensa este jueves en la ciudad de Tijuana. EFE/J.Terríquez

El embajador de Irán en Mexico, Albolfazl Pasandideh, participa durante una conferencia de prensa este jueves en la ciudad de Tijuana. EFE/J.Terríquez

En una conferencia de prensa, el embajador de Irán en México, Albolfazl Pasandideh, acusó a Estados Unidos de no garantizar condiciones igualitarias para su equipo ni para sus aficionados, debido a que la selección enfrenta incertidumbre en el proceso de visados para los jugadores, cuerpo técnico e incluso aficionados iraníes. 

"Somos el único equipo que verdaderamente no ha recibido apoyo", afirmó el Embajador y sostuvo que el Mundial no debería de representar un escenario condicionado por tensiones políticas. 

"No sabemos si nos van a dar la visa o no", agregó. 

LEE: Irán niega preacuerdo con EU, según medios locales

 El delegado de la república islámica también aseguró que la FIFA ha intentado llegar a una resolución de conflicto, aunque consideró que el organismo "no ha tenido mucho éxito" para resolver las dificultades que enfrenta la selección iraní con Estados Unidos.  

Embajador agradece hospitalidad de México a la Presidenta Claudia Sheinbaum 

En ese sentido, Pasandideh, agradeció públicamente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por aceptar la instalación del campamento iraní en territorio mexicano y elogió la hospitalidad que han recibido de la ciudad fronteriza, la cual únicamente se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad estadounidense de San Diego, California. 

El funcionario afirmó que antes de su viaje habló con medios iraníes para describir a Tijuana como "una ciudad muy desarrollada y con mucha seguridad", en un intento por transmitir confianza a la selección y a la comunidad iraní.

El Embajador iraní explicó que, durante el torneo, la prioridad de la selección de su país será trasladarse por vía aérea, aunque no descartó recorridos terrestres "si el vecino del norte quiere causar molestias"

La selección iraní disputará sus primeros dos partidos ante Nueva Zelanda y Bélgica, el 16 y 21 de junio respectivamente, en Los Ángeles, California. 

El Mundial de Fútbol 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, celebrará su partido inaugural el 11 de junio en la capital mexicana. 

NG

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