Hoy No Circula: Así aplica este viernes 29 de mayo en CDMX y Edomex

Este viernes 29 de mayo, la Ciudad de México y el área conurbada en el Edomex amanecieron con una buena calidad del aire, por lo que no se vislumbra una contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "buena" y con un nivel de riesgo bajo, aunque con la presencia de contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅.

Todas las estaciones reportaban esta buena calidad ambiental.

Por otra parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT sólo daba información de las estaciones Toluca Centro y Metepec, ambas con indicadores de contaminación baja.

Las autoridades actualizan el monitoreo de manera permanente para determinar si existe riesgo para la población o necesidad de activar contingencia ambiental.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

