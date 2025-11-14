El alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez confirmó que autoridades fronterizas de Estados Unidos le retiraron la visa cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona, por el carril Sentri.

Aseguró que "no existe investigación o antecedente legal en mi contra en México ni en Estados Unidos y en ninguna parte", y confió en que la situación se aclarará en los próximos días.

La tarde de este jueves 13 de noviembre, el presidente municipal viajaba en una camioneta Tahoe gris acompañado del director de Oomapas, con rumbo a una reunión binacional para la firma de un convenio de colaboración en materia de calidad ambiental entre Arizona y San Luis Río Colorado.

Aunque ambos se dirigían al mismo encuentro, únicamente Sandoval Gámez fue sometido por agentes de la CBP.

El vehículo permaneció retenido varias horas dentro de sus instalaciones.

Cancelación de visa a alcaldes

La cancelación de la visa del alcalde de San Luis Río Colorado se suma a las de otros ediles sonorenses del partido Morena.

Entre ellos se encuentran: Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales u Óscar Eduardo Castro de Puerto Peñasco.

En semanas recientes, diversos funcionarios municipales y estatales han reportado la revocación de sus visas sin que se den a conocer públicamente los motivos, ya que el gobierno estadounidense no está obligado a revelarlos.

La medida ha generado preocupación en la frontera, donde las agendas de trabajo dependen de la movilidad entre ambos países y donde se mantienen de forma constante reuniones binacionales en materia de seguridad, medio ambiente y desarrollo económico.

Durante la administración del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha revocado la visa a diversos políticos y funcionarios mexicanos , y aunque según extrabajadores estadounidenses no es una medida nueva, ya que en administraciones pasadas también se ha cancelado el documento a connacionales, en el actual periodo se ha incrementado el número de cancelaciones.

