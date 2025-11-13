Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, casinos subsidiarios de TV Azteca de Grupo Salinas, fueron bloqueados la noche de este martes 11 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Tanto bet365 como Betano son casas de apuestas y casinos en línea, donde los usuarios pueden apostar su dinero en distintos eventos deportivos como futbol, box, ciclismo, tenis, Fórmula 1, entre otras actividades. Ambas, plataformas extranjeras, funcionan en el país bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca.

En su interfaz, permiten participar en distintos juegos como casino en vivo, ruleta, blackjack, póker y juegos de tragamonedas en línea.

Bet365 llega a México

En 2019, el autoproclamado número uno de apuestas deportivas en Europa, bet365, dio a conocer su incursión en el mercado regulado de juego en línea en México, a través de su alianza con Ganador Azteca.

En su política de privacidad, bet365, previo a la caída de la página ante el anuncio de presuntos delitos financieros, detallaba que tenía licencia y estaba regulada por la Dirección General de Juegos y Sorteos, con número de permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018.

Betano ingresa a México

Por otro lado, Ganador TV Azteca, también filial de la televisora de Salinas Pliego, permitió desde 2024 a través de una alianza a Betano operar en el país, con su marca de apuestas deportivas y juegos en línea.

En sus términos y condiciones, Betano resalta que está autorizada y regulada bajo los permisos de Segob DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 y DGJS/723/2018, así como un oficio de autorización DGJS/3035/2025.

Asimismo, de acuerdo con Casinos México, Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca tienen una alianza de un "nuevo concepto de apuestas en línea" mediante World Poker Tour (WPT) Global.

A través del Canal Azteca 7, en la televisión abierta, se transmitían los torneos de póker desde 2019 hasta 2024.

WPT Global ofrece en su página "competencia leal" que permite que "todos los juegos sean justos, seguros y sostenibles" con una app "disponible en 60 países".

Sitios web de bet365 y Betano inhabilitados, tras anuncio de la UIF

Las plataformas web de bet365 y Betano se encuentran inhabilitadas desde que se anunció la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Betano, cabe resaltar, es patrocinador oficial de FC Bayern München y River Plate. Anteriormente, en su interfaz se podía acceder a apuestas deportivas en México e ingresar a servicios de tragamonedas y pronósticos.

No obstante, toda la página está inactiva y los usuarios no pueden acceder al portal.

En bet365, de manera similar, están inhabilitadas las apuestas de futbol, las ofertas y las promociones, debido a que el sitio registra error.

Sin embargo, ni bet365 ni Betano han emitido un posicionamiento aclaratorio al respecto.

UIF bloquea 13 casinos por presunto "lavado" de dinero

Este martes, la UIF bloqueó a 13 casinos (incluidos los dos de Grupo Salinas) localizados en diferentes estados, por posible "lavado" de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Sin dar los nombres de los casinos, informó que fueron listados como personas morales bloqueadas, con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

