En los últimos meses, los solicitantes mexicanos han enfrentado demoras significativas para obtener citas de visa en distintos consulados de Estados Unidos en México. El incremento sostenido en la demanda de trámites, junto con la disponibilidad limitada de personal consular, ha derivado en agendas saturadas que complican los planes de viaje para turismo, estudios o actividades laborales.

Estas variaciones han obligado a miles de personas a planear con mayor anticipación y a monitorear constantemente la apertura de nuevos espacios.

Las autoridades estadounidenses actualizan de manera continua los tiempos de espera promedio para entrevistas de visas de no inmigrante, los cuales pueden cambiar en cuestión de días dependiendo de la carga de trabajo local y aunque la expectativa es que los tiempos se estabilicen progresivamente, lo cierto es que los consulados más concurridos mantienen retrasos notables que superan, en algunos casos, los diez meses.

En este sentido y de acuerdo con el Departamento de Estado, en la mayoría de los consulados estadounidenses ubicados en México, la espera para obtener una cita para entrevisat de visa de turista B1/B2 se encuentra entre los 200 y 600 días.

¿Qué consulados registran mayores demoras?

Los tiempos de espera más prolongados para entrevistas de visa de turista (B1/B2) se concentran en Guadalajara con fecha disponible para el 5 de noviembre de 2026, Monterrey con fechas disponibles para el 2 de diciembre de 2026 y la más prolongada, Ciudad Juárez que cuenta con disponibilidad de citas para entrevista hasta el 2 de marzo de 2027.

Estas demoras representan el tiempo transcurrido entre el pago de la tarifa consular y la fecha disponible más próxima para una entrevista presencial.

Las razones detrás de estos retrasos se vinculan con diversos factores: un repunte significativo de solicitudes tras la pandemia, variaciones estacionales que suelen elevar la carga de trabajo, y ajustes operativos que limitan la disponibilidad de oficiales consulares.

La suma de estas condiciones genera que, de una ciudad a otra, la agenda de citas presente fluctuaciones que afectan a los solicitantes.

Frente a este panorama, se recomienda a los solicitantes revisar con frecuencia la disponibilidad de citas, considerar la posibilidad de agendar en ciudades alternas si es viable, y solicitar una cita expedita únicamente en casos de emergencia documentada, como situaciones médicas graves, fallecimientos o inicio inmediato de estudios.

YC