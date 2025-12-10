Sheinbaum defiende la prohibición de vapeadores en México

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la prohibición de la venta, producción y distribución de vapeadores en todo el país, bajo el argumento de que "hacen mucho daño a la salud".

Sheinbaum aplaudió que la prohibición constitucional esté también en la Ley General de Salud, tras la aprobación el martes de una reforma legislativa que ella misma envió a la Cámara de Diputados.

"Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador pues tiene menos daño y en realidad el vapeador tiene, pues muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño" , sostuvo Sheinbaum.

También celebró que la ley ya incluye sanciones, "sobre todo a quien venda los vapeadores", que van de uno a ocho años de cárcel y una multa de hasta 226 mil 280 pesos.

El martes, la Cámara baja aprobó reformas legislativas para prohibir toda la cadena de distribución y venta de estos dispositivos.

Los consumidores y usuarios quedaron finalmente excluidos de la prohibición, tras una discusión en lo particular de las reformas, aunque en una primera instancia los diputados habían aprobado en lo general la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Ahora, la reforma legislativa será turnada al Senado para su próxima discusión y eventual aprobación final, la cual se espera avance sin contratiempos debido a la mayoría del oficialismo.

Durante la discusión legislativa, diputados de la oposición criticaron al oficialismo por "abrirle la puerta" al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Organizaciones y especialistas han advertido sobre el alarmante crecimiento del "mercado negro" de vaporizadores y cigarros ilegales en México, derivado las de políticas prohibitivas y falta de regulación.

