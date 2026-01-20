Brote de sarampión en México: dónde aplicarle la vacuna de forma gratuita

Con el fin de reducir los casos de Sarampión en México, los cuales han tenido un aumento exponencial, el gobierno invitó a la población mexicana a vacunarse. Especialmente a la población infantil, una de las más propensas a contagiarse.

“Hay suficientes vacunas y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse en todos los Centros de Salud del país”, indicó la Mandataria.

Según el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, el brote de sarampión en México, que surgió en febrero de 2025 con los primeros casos importados, registró 7 mil 131 contagios confirmados hasta el 18 de enero.

Además, se reportan 1 mil 951 casos de sarampión en estudio y 8 mil 185 casos descartados. Asimismo, el registro contabilizó 24 defunciones, 21 de éstas en Chihuahua y una en Jalisco, todas en 2025, y en lo que va de este año no se ha registrado ninguna.

Los casos se distribuyen en los 32 estados y en 252 municipios, y el grupo etario más afectado es el de niños de uno a 4 años, con 1 mil 089 registros; seguido por el grupo de cinco a 9 años, con 830, y en tercer lugar, de 25 a 29 años, con 789 casos.

Las entidades que encabezan la lista de contagios son:

Chihuahua, 4 mil 495 contagios.

Jalisco, mil 020

Chiapas, 430

Michoacán, 261

Guerrero, 248

Sinaloa, 129

Sonora, 114.

¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión?

De acuerdo con Sheinbaum, las vacunas contra el sarampión se hallan en todos los centros de salud y en unidades de primer nivel que ofrecen la vacunación durante todo el año, cómo.

IMSS; ISSST; Secretaría de Salud; Pemex; Sedena: Semar

Si no tienes idea de cuál es tu centro de vacunación más cercano, solo deberás marcar, de forma gratuita, al número 079 para recibir informes.

¿Cuáles son los principales síntomas del sarampión?

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

Además, cabe recordar que en México, se aplican dos tipos de vacunas contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP), incluida en el esquema de vacunación infantil

Vacuna doble viral (SR), dirigida a adolescentes y adultos

Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

