Independientemente del motivo del viaje, cualquier extranjero que desee ingresar de manera legal a territorio estadounidense debe contar con una visa válida. Para los fines turísticos y de negocios, el documento requerido es la Visa americana de Turista y Negocios tipo B1/B2, una de las más solicitadas por viajeros de todo el mundo.

Este tipo de visa autoriza la entrada legal a Estados Unidos con fines temporales, ya sea por turismo o actividades relacionadas con negocios. Existen distintas categorías de visas estadounidenses, cada una diseñada para un propósito específico, por lo que el tipo de visa a tramitar dependerá directamente del objetivo del viaje. Dentro de estas opciones, la visa B1/B2 destaca por su amplio uso.

¿Quién puede solicitar la Visa B1/B2?

ESPECIAL

De forma general, cualquier extranjero puede presentar una solicitud para la Visa americana de Turista y Negocios, salvo excepciones muy específicas. El requisito fundamental es cumplir correctamente con todos los lineamientos establecidos durante el proceso.

Aunque el trámite no es excesivamente complejo, se trata de un procedimiento legal que se rige por las leyes migratorias de Estados Unidos. Por esta razón, puede generar dudas o nerviosismo, especialmente entre quienes realizan la solicitud por primera vez. Ante este escenario, muchas personas optan por contratar la asesoría de un abogado o despacho especializado en temas migratorios, con el fin de recibir orientación adecuada en cada etapa.

Proceso para tramitar la Visa de Turista y Negocios B1/B2

Para iniciar la solicitud, es indispensable contar con un pasaporte vigente, ya que este es el primer requisito del procedimiento. Asimismo, el solicitante debe tener claridad sobre sus antecedentes migratorios, como deportaciones o salidas voluntarias previas. Este tipo de registros no desaparecen con el tiempo y siempre forman parte del historial migratorio.

El siguiente paso consiste en llenar el formulario DS-160, el cual se completa en línea y debe responderse de forma clara, veraz y precisa. Una vez enviado, el sistema enviará notificaciones al correo electrónico del solicitante para continuar con el seguimiento del trámite. En caso de dudas sobre cómo completar el formulario o qué información proporcionar, es posible recurrir a la asistencia de un abogado migratorio.

Posteriormente, el solicitante debe crear una cuenta personal en el sitio web www.ais.usvisa-info.com

desde donde podrá generar la ficha de pago correspondiente al arancel de la visa B1/B2 y programar las citas para la toma de huellas, fotografía y entrevista consular.

El trámite concluye con la entrevista ante un Oficial del Consulado, quien tiene la facultad final de aprobar o negar la solicitud de la Visa de Turista y Negocios.

ESPECIAL

Claves importantes para aumentar las probabilidades de aprobación

1.- Uno de los aspectos más relevantes durante el proceso es demostrar lazos sólidos con el país de origen. La Visa de Turista autoriza únicamente estancias temporales, por lo que el oficial consular evaluará si el solicitante tiene motivos claros para regresar a su país y no permanecer de forma ilegal en Estados Unidos.

El arraigo puede demostrarse a través de vínculos familiares, empleo estable, estudios o propiedades en el país de origen. Aunque esta información se refleja desde el formulario DS-160, es recomendable llevar documentos de respaldo a la entrevista, en caso de que el agente los solicite.

2.- Otro factor determinante es la correcta organización del trámite y la documentación. Muchas solicitudes son rechazadas por errores simples, como respuestas incorrectas en el formulario, confusión de fechas o inasistencia a las citas programadas. Presentarse sin documentos esenciales, como el pasaporte, comprobante de pago o confirmación de cita, también puede derivar en una negativa.

3.- Finalmente, la preparación para la entrevista consular es fundamental. Este encuentro es decisivo y, aunque el formulario y la documentación estén completos, la resolución depende del criterio del Oficial Consular. El nerviosismo excesivo puede generar desconfianza, por lo que acudir con seguridad y claridad resulta clave. Por ello, muchos solicitantes buscan preparación previa con asesores especializados para afrontar la entrevista con mayor confianza.

Obtener la Visa americana de Turista y Negocios tipo B1/B2 es un trámite posible para la mayoría de los extranjeros, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. No obstante, contar con el apoyo de un asesor migratorio puede facilitar el proceso y aumentar las probabilidades de éxito.

BB