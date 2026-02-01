Durante la madrugada de este domingo 1 de febrero se registraron incendios en las colonias Ferrocarril y Moderna, en Guadalajara, con afectaciones en al menos 15 vehículos, de los cuales seis fueron quemados de forma intencional. El Gobierno tapatío informó que colabora en las investigaciones con las autoridades correspondientes para identificar las causas y dar con los presuntos responsables de los hechos.

En las labores trabajan la División de Inteligencia de la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía del Estado, mientras que policías municipales reforzarán la vigilancia en estas colonias, indicó el Ayuntamiento. No se registraron personas lesionadas tras los incendios.

Los primeros seis automóviles afectados se encontraban en los cruces de Francia y Bruselas, Venezuela y Niños Héroes, Niños Héroes y Federalismo y Rayón y Niños Héroes. Jesús Contreras, segundo oficial de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, explicó que se trató de tres vehículos vento, uno RAV4, un Thunderbird y una camioneta blazer. Los hechos ocurrieron casi de forma simultánea, añadió el oficial. Las llamas habrían iniciado en la boquilla del tanque de la gasolina.

En tanto, alrededor de las 07:30 horas, en la colonia Ferrocarril bomberos atendieron el reporte de otro incendio en un predio de aproximadamente 400 metros cuadrados, con afectaciones en hasta nueve vehículos.

Contreras señaló que los elementos forzaron su entrada al terreno y lograron contener las llamas antes de que estas se propagaran hacia otras fincas y casas aledañas.

PROTECCIÓN CIVIL / BOMBEROS DE GUADALAJARA

Personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también acudió al lugar tras el derrame de aceite y distintos líquidos en la red de alcantarillado. No se reportaron personas lesionadas tras el siniestro.

Al momento se desconoce si este evento está relacionada con la quema intencional de los seis primeros automóviles.

EE