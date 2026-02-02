Viral: Los mejores momentos de la Luna de Nieve en México (FOTOS)

La noche del pasado 1 de febrero, el cielo nocturno fue testigo del asombroso momento que inauguró el mes de febrero: la “Luna de Nieve”, un regalo astronómico que en México se tuvo la suerte de admirar. Lo mejor fue que muchas cámaras lograron captar este hermoso momento, que quedará plasmado por la eternidad.

Usuarios de internet no perdieron la oportuniad de compartir las mejores tomas de este espectáculo; a continuación, te compartimos una recopilación de las mejores otos de la Luna de Nieve, visible en distintos lugares del país.

Fotos de la Luna de Nieve febrero 2026

La Luna de Nieve ilumino a distintas zonas del país, desde Ciudad de México hasta Villa Hermosa Tabasco y más estados.

Hermosillo, Sonora, también tuvo la dicha de contemplar el hermoso resplandor de la Luna de Nieve, y los usuarios de X compartieron el inolvidable momento.

Luna de nieve 2026

��Hermosillo, Sonora ���� pic.twitter.com/9EOvNA6nXc— Gerardo L Gerardo-Fotografia (@GGerardox2) February 2, 2026

La Ciudad de México estuvo en los principales lugares donde la Luna de Nieve presumio su cautivador resplandor, con un tenue color rojizo que acaricio las miradas de quienes tuvieron la oportunidad de admirarla.

Collage de la salida de la luna llena ��, luna de nieve, 1 de febrero de 2026. Ciudad de México pic.twitter.com/wfJlwvVl6e— Julia Muñoz (@4iluj) February 2, 2026

Luna llena de nieve y el Sofitel de la Ciudad de México, 1 de febrero de 2026 #moonset #mexicocity #moonlovers pic.twitter.com/V9Q2Wzt300— Julia Muñoz (@4iluj) February 1, 2026

Collage de la puesta de la luna llena, luna de nieve, 1 de febrero de 2026, Ciudad de México pic.twitter.com/UXyHW6Y0iU— Julia Muñoz (@4iluj) February 1, 2026

Si no tuviste la oportunidad de ver este hermoso fenómeno astronómico, no te pierdas las fotografías que las redes sociales regalan de la famosa Luna de Nieve de febrero 2026.

Con información de SUN

