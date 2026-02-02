Un nuevo frente frío, el número 33, está por llegar al país. Las bajas temperaturas no dan tregua al territorio nacional, según el pronóstico elabotado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México.

Este día, la masa de aire ártico que generó al frente núm. 32, modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana; sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente se mantendrá frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país. También prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, originando lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del territorio mexicano.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima del martes 03 al jueves 05 de febrero de 2026

El martes, un nuevo frente frío (núm. 33) se aproximará e ingresará a la frontera norte de México , en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Durante el miércoles y jueves, el frente frío (núm. 33) y su masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se prevén un nuevo descenso de las temperaturas, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones , pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el día jueves; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec.

A partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote .

En el periodo de pronóstico, el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

ESPECIAL / CANVA

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA