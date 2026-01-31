El elefante marino que fue visto en Los Ayala reapareció este sábado 31 de enero en playas de Bahía de Banderas, situación que volvió a ser viral redes sociales. El ejemplar fue observado primero en Compostela y, posteriormente, en costas de otro municipio de Nayarit.

El primer avistamiento ocurrió en la playa Los Ayala, en Compostela, donde el elefante marino salió del mar para descansar sobre la arena. Su presencia, poco común en costas de aguas templadas, sorprendió a turistas y habitantes de la zona, ya que se trata de una especie asociada principalmente a aguas frías del Pacífico norte.

Debido a que el animal permaneció varias horas en el lugar y atrajo a decenas de personas interesadas en observarlo, se activó un operativo de vigilancia y protección para evitar riesgos tanto a la población como al propio ejemplar. Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de dependencias federales acordonaron el área y solicitaron a los presentes mantener distancia. Ahí permaneció por unos tres días.

Luego, el elefante marino, al que de cariño comenzaron a llamar "Panchito", continuó con su desplazamiento natural y fue reportado en playas de Bahía de Banderas, concretamente en playa Careyeros. El gobierno municipal informó que, desde las primeras horas del avistamiento, personal especializado permaneció en la zona para resguardar al animal, delimitar el perímetro y brindar vigilancia preventiva. Las autoridades señalaron que este tipo de comportamiento es normal en la especie, ya que suele salir a tierra firme para descansar durante sus recorridos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Asimismo, reiteraron el llamado a la población a no acercarse, no tocar ni alimentar al animal y a seguir en todo momento las indicaciones del personal en sitio. Recordaron que, aunque el elefante marino puede parecer tranquilo, se trata de un mamífero silvestre de gran tamaño que podría reaccionar de manera impredecible si se siente amenazado.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En redes sociales, especialmente en Facebook, comenzaron a circular videos e imágenes del elefante marino recostado sobre la arena y desplazándose lentamente por la playa. El material se volvió viral en cuestión de horas, causando sorpresa tanto por el tamaño del ejemplar como por lo inusual de su presencia en playas cercanas a Jalisco.

Finalmente, este sábado, el gobierno de Bahía de Banderas destacó que la aparición de este elefante marino en la región representa un recordatorio de la riqueza natural de las costas del Pacífico mexicano y de la importancia de respetar y proteger la vida silvestre. Las autoridades aseguraron que mantendrán el monitoreo y que continuarán informando a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con el estado y viaje del ejemplar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF