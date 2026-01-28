La aparición de un elefante marino en la playa Los Ayala, Nayarit, sorprendió a turistas y habitantes, luego de que el enorme ejemplar fuera visto en la zona. El inusual avistamiento ocurrió ayer martes 27 de enero en esta playa del municipio de Compostela, una de las más concurridas de la región.

De acuerdo con reportes oficiales, el elefante marino salió del mar para descansar sobre la arena, lo que provocó que decenas de personas se acercaran para observarlo. Ante la presencia del animal y con el objetivo de evitar cualquier riesgo, se activó de inmediato un operativo de vigilancia y protección para resguardar tanto al ejemplar como a la ciudadanía.

Elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana, en coordinación con bomberos locales, la Profepa y la Secretaría de Marina, acordonaron la zona donde el elefante marino permanecía recostado. Las autoridades solicitaron a los visitantes mantener distancia y no intentar tocarlo, alimentarlo ni perturbar su descanso.

Los videos muestran al animal desplazándose lentamente por la playa y, posteriormente, recostado para dormir, escenas que llamaron la atención por el tamaño del mamífero y por lo poco común que resulta su presencia en playas de esa entidad vecina de Jalisco. En cuestión de horas, las imágenes se volvieron virales en redes sociales como Facebook, y despertaron todo tipo de comentarios y reacciones.

Si bien el hecho fue considerado extraordinario, especialistas señalaron que no es extraño que los elefantes marinos salgan a tierra firme para recuperarse tras pasar largos periodos en mar abierto. Estos animales suelen buscar playas tranquilas para descansar, mudar su pelaje o recuperar energía, siempre y cuando no sean molestados.

Desde el domingo ya se habían reportado avistamientos de fauna marina en la región. Usuarios en redes sociales informaron sobre la presencia de un lobo marino en playas del municipio de San Blas. Posteriormente, los expertos dieron que posiblemente se trataba del mismo ejemplar.

Las autoridades reiteraron que estos animales no representan un peligro si se respeta su espacio, por lo que pidieron a la población seguir las indicaciones oficiales. El operativo se mantuvo activo mientras el elefante marino permaneció en la zona, con el fin de garantizar su bienestar y evitar incidentes con los turistas.

