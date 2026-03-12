Un ambicioso proyecto energético planeado para la costa del Pacífico mexicano fue finalmente cancelado después de varios años de planeación y análisis preliminares. Se trata de Vista Pacífico LNG, una terminal de gas natural licuado promovida por la empresa estadounidense Sempra Infrastructure en colaboración con la compañía estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad.

El proyecto contemplaba instalar una planta de licuefacción de gas en el puerto de Topolobampo, en el estado de Sinaloa. Desde ese punto, el combustible se transformaría en gas natural licuado (GNL) para enviarlo por vía marítima a diversos mercados internacionales, principalmente a países de la región Asia-Pacífico.

Desde sus primeras etapas, la iniciativa despertó inquietudes entre científicos y organizaciones ambientales debido a su posible impacto sobre los ecosistemas marinos del Golfo de California.

Esta región es reconocida por su enorme biodiversidad y también funciona como una ruta migratoria clave para diversas especies de grandes cetáceos. Entre ellas se encuentran la ballena azul, la ballena jorobada y la ballena gris, que cada año recorren miles de kilómetros entre zonas de alimentación y reproducción.

Especialistas advertían que el aumento del tráfico de buques metaneros y el ruido submarino generado por la actividad portuaria podían alterar el comportamiento de estos animales, afectar su comunicación y elevar el riesgo de colisiones con embarcaciones.

El proyecto cancelado

Aunque la iniciativa fue anunciada años atrás y avanzó en distintas etapas de planeación, la construcción nunca comenzó. Finalmente, la compañía decidió cancelarla como parte de una reorganización estratégica de su negocio energético.

La decisión también coincide con un proceso de reestructuración en las inversiones de Sempra Infrastructure, que recientemente anunció cambios en su portafolio energético y la venta de algunos activos relacionados con la distribución de gas en México. Este movimiento refleja un reajuste en el mapa energético regional y en las prioridades de inversión del sector.

El papel del gas natural licuado

Vista Pacífico LNG formaba parte de una estrategia más amplia para ampliar la infraestructura de exportación de gas natural licuado desde la costa occidental de México. El plan consistía en procesar el gas natural y enfriarlo hasta convertirlo en GNL, una forma del combustible que permite su transporte en barcos a largas distancias.

Una vez licuado, el gas sería trasladado en grandes buques metaneros a través del océano Pacífico hacia distintos países asiáticos, donde la demanda de gas natural sigue siendo alta, sobre todo para generación eléctrica y procesos industriales.

En los últimos años, proyectos de este tipo se han vuelto estratégicos para muchas empresas energéticas. Algunos gobiernos consideran al gas natural como un combustible de transición dentro del proceso de transformación de la matriz energética mundial.

La cancelación de Vista Pacífico LNG vuelve a poner sobre la mesa el debate que rodea a los grandes proyectos energéticos en zonas ambientalmente sensibles.

En áreas como el Golfo de California, donde convergen importantes corredores biológicos con actividades industriales y portuarias, el equilibrio entre desarrollo energético y protección ambiental continúa siendo un tema central de discusión.

