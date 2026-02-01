Domingo, 01 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 1 de febrero informa que estará con nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

