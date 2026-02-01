Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 1 de febrero determina que estará con nubes dispersas con 13 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

