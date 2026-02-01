Marcelo Ebrard: Habrá cambios, pero no ruptura en el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sufrirá cambios en el proceso de revisión que comenzará el 1 de julio de 2026, aunque aseguró que el acuerdo “va a sobrevivir” debido a la profunda integración económica de los tres países de Norteamérica.

Tras participar en la cuarta reunión plenaria de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ebrard sostuvo que el tratado ya superó la etapa de incertidumbre sobre una posible sustitución por acuerdos bilaterales, al señalar que existen consultas coordinadas entre los tres países y que el calendario avanza “en tiempo y forma” rumbo a la revisión prevista.

El funcionario relató que, tras conversar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y con autoridades comerciales estadounidenses, el siguiente paso será poner “sobre la mesa” qué plantea cada país y qué buscará proponer en el proceso.

En ese marco, estimó que el acuerdo seguirá adelante con modificaciones: “habrá contenidos distintos”, dijo, aunque consideró que el tratado resultante será “muy similar” al actual, con “algunos ajustes”.

Ebrard también rechazó un escenario en el que el arreglo comercial se reconfigure para dejar fuera a Canadá.

Afirmó que la integración trilateral limita la posibilidad de una separación por “bilateralidades” y argumentó que, en el caso de Canadá, su peso en energía y minerales en Estados Unidos vuelve poco viable romper esa relación.

Añadió que México mantiene igualmente una integración “muy grande” con sus socios.

En su balance, el secretario subrayó que México paga un arancel efectivo promedio de alrededor de 4.5% y que 83% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no enfrenta arancel, frente a escenarios que —según expuso— hace un año anticipaban gravámenes generalizados y el fin del tratado.

Los principales destinos de exportación de México en 2025 fueron: Estados Unidos (83%), Canadá (3%), China (2%), Alemania (1%) y Corea del Sur (1 por ciento).

Como parte de la agenda inmediata, anunció que el 16 de febrero visitará México su contraparte canadiense, acompañada por 231 empresas, para sostener un diálogo comercial “de alto nivel”.

El crecimiento de las exportaciones mexicanas refleja la solidez de la economía y la competitividad de las empresas de México, incluso en un entorno de incertidumbre económica global y en un contexto de una gran fortaleza del peso, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

¿Qué polémicas hay en la renegociación?

Reglas de origen en el sector automotriz: Hay presión de Estados Unidos para endurecer requisitos de contenido regional y laboral, con impacto directo en costos y competitividad.

Energía y trato a empresas privadas: Cuestionamientos a México por políticas que favorecen a Pemex y CFE y restringen inversión extranjera en hidrocarburos y electricidad.

Mecanismos de solución de controversias: Resistencia de México a fallos adversos y preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho comercial.

Subsidios y apoyos estatales: Debate sobre apoyos a empresas públicas mexicanas frente a reglas de competencia y neutralidad del mercado.

Cumplimiento laboral y salario mínimo: Vigilancia estricta de Estados Unidos sobre libertad sindical, contratos colectivos y salarios en sectores clave.

Entre más se alargue la revisión, habrá más nerviosismo: analistas

La revisión del T-MEC será considerada como el principal foco de riesgo para la economía nacional a lo largo de 2026, advierte HSBC México, que anticipó un escenario de mayor inversión y confianza si hay acuerdo, y de presión sobre la actividad económica del país si se alarga la negociación.

El economista jefe de HSBC México, José Carlos Sánchez, señaló que la incertidumbre en torno al T-MEC ya impactó a la inversión en 2025. Recordó que el país enfrenta actualmente aranceles estadounidenses sectoriales, como 25% para autos y camiones ligeros, 50% para acero, aluminio y cobre, y hasta 25% para productos de madera.

SABER MÁS

Avanza tratado con la Unión Europea

Ebrard añadió que el acuerdo de México con la Unión Europea seguirá este año el proceso de firma y ratificación con miras a su entrada en vigor.