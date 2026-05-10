Roxana “N”, madre del menor que perdió la vida tras permanecer más de 12 horas dentro de una camioneta en Mexicali, fue vinculada a proceso durante la madrugada de este domingo y permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa.

Durante la audiencia, un juez de control determinó iniciar el proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, relacionado con la muerte del niño a causa de un golpe de calor.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas del sábado y concluyó cerca de las 2:00 de este domingo.

Roxana “N” olvidó a su bebé por más de 12 horas en el carro

De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencias, el pasado viernes 1 de mayo Roxana y el bebé habrían ido a un convivio, regresaron a casa esa noche, alrededor de las 23:00 horas, y ella entró a la casa y dejó a su hijo en la silla para bebés.

Ella despertó alrededor del mediodía del sábado y fue hasta las 13:00 horas que salió a buscar a su hijo, quien ya había fallecido. El reporte del Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte fue por golpe de calor y detalló que las extremidades presentaban quemaduras de primer grado.

El sábado se realizó una marcha en Mexicali para exigir justicia para Vicente.

Lee también: Qué servicios perderás si no vinculas tu celular con la CURP antes de la fecha límite

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA