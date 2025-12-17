Vinculan a proceso a Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, operador de Los Cabrera Sarabia

Un juez de control vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, "El Limones", por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

En continuación de la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control procesara a Rodríguez Ortiz, presunto operador financiero de "Los Cabrera" del Cártel de Sinaloa y dirigente del grupo sindical Catem, quien permanecerá preso en el penal del Altiplano.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva y otorgó al Ministerio Público Federal dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con investigación de la FGR, se identificó que el grupo delictivo al que pertenece "El Limones" ha sido identificado como posible responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua.

Edgar Rodríguez Ortiz fue detenido por fuerzas federales en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango, Durango, donde fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y objetos constitutivos de delito.

