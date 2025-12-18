Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 18 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

