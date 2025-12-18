Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 18 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México