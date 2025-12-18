Cae “El Yaicob”, vinculado con Raúl Rocha

Autoridades mexicanas confirmaron la detención de Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob” o “El Lic”, socio del exdirector de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, y presunto líder de un grupo criminal dedicado al contrabando de combustible (huachicol), tráfico de armas y drogas.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León fue arrestado el lunes pasado en la Ciudad de México por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra Delincuencia Organizada (Femdo) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El Yaicob, excandidato a la presidencia municipal de San Martín, Estado de México, se entregó voluntariamente a las autoridades que lo investigan por crimen organizado. Es señalado como uno de los 13 integrantes de una presunta red criminal en la que también estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito, ahora testigo colaborador.

La causa penal 495/2025 identifica a Reyes León como presunto líder de la red, encargado de dirigir la organización y recibir las ganancias del contrabando de hidrocarburo y armas. La investigación derivó en 13 órdenes de aprehensión, de las cuales algunas, incluyendo las de Rocha Cantú, están en proceso de cumplimiento.

Entre los detenidos anteriormente se encuentra Mari Carmen Ramírez, alias “La Fiscal”, y aún se busca a otros presuntos integrantes. El caso mantiene en alerta a las autoridades, que continúan con la localización de los implicados restantes.