Sinaloa: Balaceras y bloqueos carreteros desatan pánico

Una nueva ola de violencia registrada en distintos puntos de Culiacán y Navolato provocó pánico entre la población, luego de que se reportaran balaceras, bloqueos carreteros y varios hechos letales tanto en zonas urbanas como rurales. En el saldo preliminar, tres personas del sexo masculino fueron asesinadas a balazos y una vivienda fue atacada con armas de fuego, lo que dejó daños materiales de consideración.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas de que en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán, una persona identificada como Joel “N”, de 32 años de edad y originario de Guaymas, Sonora, fue privada de la vida tras recibir múltiples disparos. El ataque ocurrió dentro del domicilio, sin que se tenga información sobre los responsables.

De acuerdo con las primeras indagaciones, vecinos de la calle Quetzalcóatl escucharon detonaciones de armas de fuego provenientes del interior de la vivienda. Sin embargo, señalaron que no lograron observar a las personas que realizaron el ataque, por lo que hasta el momento no se cuenta con características que permitan su identificación.

En otro hecho, en las cribas de la sindicatura de Aguaruto, en la zona norponiente de Culiacán, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de complexión mediana. La víctima vestía pantalón de mezclilla, playera y zapatos, y presentaba impactos de bala. Su identidad no ha sido establecida.

Asimismo, cerca del campo agrícola Victoria, a un costado de la carretera conocida como “La Cincuenta”, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, fue encontrado el cuerpo de otra persona del sexo masculino. El cadáver presentaba huellas de tortura e impactos de bala y, por sus características físicas, se presume que se trata de un joven de aproximadamente 22 años de edad.

A estos hechos se sumó el ataque armado contra una vivienda de un solo piso ubicada en la calle Puerto de Topolobampo, en la colonia El Vallado. Personas armadas derribaron el portón principal y dispararon contra la fachada y las ventanas del inmueble, lo que provocó daños visibles. En este caso no se reportaron personas lesionadas.

Según testimonios recabados en el lugar, varios hombres armados llegaron frente a la vivienda y, tras forzar el acceso principal, accionaron armas automáticas antes de retirarse. Estos hechos generaron temor entre los habitantes de la zona, en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre en el estado.

Cierran autopista por bloqueos y enfrentamientos armados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que la autopista Tepic–Mazatlán, con dirección a Sinaloa, fue cerrada de manera preventiva ante reportes de detonaciones de arma de fuego y bloqueos en distintos puntos.

Uno de los cierres se localiza en el kilómetro 182+600, en Sinaloa, donde se reportó un camión de carga pesada incendiado.

En territorio nayarita, otro punto afectado se ubica cerca del kilómetro 120+000 del Libramiento Mazatlán. Como ruta alterna se habilitó la carretera libre Tepic–Mazatlán.

La dependencia exhortó a extremar precauciones, evitar la zona y atender indicaciones oficiales. Autoridades de los tres niveles mantienen coordinación interinstitucional. Medios locales ubicaron los hechos en Escuinapa, cercano a Acaponeta.