Este miércoles 17 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna , fue detenida en la Ciudad de México.

La ciudadana, al igual que el exfuncionario, está acusada por el desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal a empresas factureras y el fondeo de recursos provenientes de la delincuencia organizada.

Detalles de la detención

La FGR informó que la mujer fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Publicación de la Fiscalía General de la República sobre la detención. X / @FGRMexico

Investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señalan a María "N" como presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual supuestamente utilizó para fondear recursos en el sistema financiero, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación , que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

Pedraza Madrid se desempeñó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, cuando el titular era Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Tras ser detenida, María "N" fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación.

FF