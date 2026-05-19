La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, evitó responder los cuestionamientos con respecto al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sobre si conoce su paradero.

A su salida de la presentación del Informe de los Trabajos en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Rodríguez Velázquez fue cuestionada por los medios de comunicación acerca de si el gobierno conoce dónde se encuentra el gobernador, sin embargo, expresó "ahora sí que y yo por qué".

Sobre hacer un llamado a Rocha Moya en medio de las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aseguró que "yo no hago llamados de nada. Vinimos a hablar de desaparecidos. Hoy no fue el tema".

Al puro estilo foxista respondió la secreraria de gobernación #RosaIcelaRodríguezVelázquez cuando le preguntaron si sabía el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa #RubénRochaMoya y del senador #EnriqueInzunza. pic.twitter.com/9Z1c6sk34g— Isabel González (@isa_gonzalez) May 19, 2026

"Ya dijo la Presidenta en la mañana que hay investigaciones, eso es lo que dijo. Yo me remito a lo que dijo en la conferencia. Ahora venimos con otro tema", agregó.

El video del momento, por supuesto, no tardó en viralizarse en plataformas como X y desató un auténtico debate entre los internautas, sobre todo por la frase tan directa de la funcionaria de Morena.

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina Padilla, y Martha Lidia Pérez, comisionada nacional de búsqueda, ofrecieron este martes 19 de mayo del 2026 una conferencia de prensa acerca de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

JM