Aplicaciones apuestan por un turismo más seguro en México

México se alista para recibir uno de los mayores flujos de visitantes internacionales en su historia reciente. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el país se ha mantenido entre los destinos más visitados del mundo, mientras que cifras de la Secretaría de Turismo señalan que en 2023 México recibió más de 42 millones de turistas internacionales.

De acuerdo con datos del Inegi, el turismo representa aproximadamente el 8.5% del PIB nacional. Esa cifra lo consolida como uno de los sectores estratégicos para el crecimiento económico del país. Sin embargo, esta alza expone un reto crítico: cuando un turista enfrenta un problema, no sabe a quién acudir.

De acuerdo con un análisis realizado por LHO —despacho global con presencia en 14 países—, se identificaron los principales puntos de fricción en la experiencia del visitante:

Información fragmentada o poco confiable.

Problemas de movilidad y transporte.

Riesgos financieros como fraudes o cargos indebidos.

Baja integración entre servicios turísticos.

Falta de asistencia inmediata ante imprevistos.

Lo anterior causa un impacto directo en el viajero, que se refleja en el gasto que ejerce en su experiencia turística: Sin confianza, no hay reserva, gasto ni recomendaciones sobre el destino.

Ante un escenario desafiante, aparecen soluciones tecnológicas en forma de aplicaciones y plataformas. Una de las más recientes es México Travel Smart (mexicotravelsmart.mx), que busca solucionar los problemas anteriores centralizando en un mismo espacio digital lo que hoy está disperso: información verificada, contactos clave y soluciones prácticas en tiempo real.

Los creadores de la plataforma señalan que “la experiencia del turista no se define cuando todo sale bien, sino cuando algo sale mal y alguien sabe cómo ayudar”.

En la plataforma mencionada los viajeros acceden a servicios básicos para su experiencia turística, que van desde asistencia legal y orientación consular hasta opciones de transporte, hospedaje confiable y resolución de emergencias.

El servicio, anotan sus creadores, también articula un ecosistema que conecta a gobiernos, empresas, embajadas y proveedores de servicios, con el objetivo de fortalecer la confianza del visitante y elevar el estándar del turismo en el país.

Tres consejos para encontrar buenos precios

Tener fechas de viaje flexibles. A veces un par de días de diferencia o modificar un día del vuelo puede traducirse en una buena cantidad de dinero, al igual que evitar las temporadas “altas” (cuando la ocupación se dispara).

A veces un par de días de diferencia o modificar un día del vuelo puede traducirse en una buena cantidad de dinero, al igual que evitar las temporadas “altas” (cuando la ocupación se dispara). Reserva con anticipación. Explorar con tiempo las tarifas de vuelos, alojamientos y a veces de actividades pueden llevar a disfrutar de un ahorro que agradece el bolsillo.

Explorar con tiempo las tarifas de vuelos, alojamientos y a veces de actividades pueden llevar a disfrutar de un ahorro que agradece el bolsillo. Ferias de viajes. Aquí la virtud es que suelen juntarse buenas ofertas con explicaciones muy detalladas de los destinos, incluso puedes preguntar por cosas particulares. En este tipo de eventos también se conjuntan una buena cantidad de diferentes destinos.

MF