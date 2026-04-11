SEP amplía plazo de registro a Mi Derecho, Mi Lugar 2026: Requisitos y cómo inscribirse

Si eres estudiante de tercer año de educación secundaria, cuentas con tu certificado de conclusión de estudios y aún no te has inscrito al programa Mi Derecho, Mi Lugar, todavía tienes la oportunidad de hacerlo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el proceso de registro fue ampliado, por lo que podrás completar tu inscripción hasta el próximo viernes 17 de abril.

El anuncio fue realizado por la dependencia encabezada por Mario Delgado a través de sus cuentas oficiales en Facebook y X, donde se hizo un llamado a las y los aspirantes a no dejar pasar esta oportunidad: “¿Este año terminarás la secundaria y aún no te registras a Mi Derecho, Mi Lugar? ¡Todavía estás a tiempo!”.

Antes de iniciar el registro, es importante que tomes en cuenta que deberás contar con una cuenta Llave MX, ya que este será el medio para acceder al sistema. Dicha cuenta debe estar a nombre del aspirante, no de la madre, padre o tutor , y permite realizar diversos trámites y acceder a servicios gubernamentales en línea.

¿Qué necesitas para registrarte?

Para completar tu inscripción, es necesario contar con lo siguiente:

Ser estudiante de tercer año de secundaria o haber concluido este nivel educativo

Contar con certificado de conclusión de estudios

Tener una cuenta activa de Llave MX a nombre del aspirante

Acceso a internet para realizar el trámite en línea

¿Cómo realizar el registro?

El proceso se lleva a cabo en línea y consta de varios pasos sencillos: primero, debes ingresar al sitio oficial de Mi Derecho, Mi Lugar; posteriormente, llenar la encuesta con tus datos generales. Puedes hacerlo en el siguiente enlace: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

Después, tendrás que elegir la modalidad en la que deseas participar, ya sea acceso directo sin examen, aplicación de prueba para ingresar al Instituto Politécnico Nacional (IPN) o a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o la modalidad mixta.

Finalmente, deberás generar y descargar tu comprobante de registro, el cual servirá como respaldo de tu participación en el proceso.

Las y los aspirantes podrán seleccionar entre cinco y 10 opciones educativas, de acuerdo con sus intereses. En el caso de optar por la modalidad con examen o la mixta, será necesario ingresar nuevamente al sistema del 18 al 22 de mayo para consultar los requisitos específicos de la aplicación de la prueba para el IPN y la UNAM.

Cabe destacar que este es el segundo año en que el programa Mi Derecho, Mi Lugar sustituye al proceso de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), con el objetivo de facilitar el acceso a la educación media superior en el país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP