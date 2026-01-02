VIDEO muestra cómo se vivió el sismo hoy en el Metro de la CDMX

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un fuerte movimiento telúrico, por lo que las alertas sísmicas en celulares de ciudadanos en diferentes estados del país se activaron.

El sismo, de magnitud 6.5 y con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), fue perceptible en la Ciudad de México, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo de seguridad en toda la red del Metro.

Así se vivió el sismo de este 2 de enero en el Metro de la CDMX

En redes sociales circula el video del momento en el que ocurrió el temblor. En las imágenes se observa cómo, ante la situación de emergencia, los vagones se detuvieron y los usuarios descendieron en la estación para replegarse a la pared, recibiendo instrucciones del personal. Mientras tanto, el tren se balancea debido al movimiento telúrico.

En este tipo de situaciones, los trenes que se encuentran en túneles continúan avanzando hasta la estación más cercana.

Momentos después del suceso, Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, reconoció la actuación profesional y coordinada del personal operativo, técnico y de seguridad tras la activación de la alerta sísmica.

Asimismo, agradeció a las y los usuarios por atender las indicaciones, mantener el orden y colaborar con el desalojo preventivo cuando fue requerido.

No se reportaron daños a las instalaciones ni incidencias en el servicio; por ello, la circulación de trenes ya se lleva a cabo con normalidad.

Por su parte, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó en sus redes sociales que, tras activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene al momento el reporte de 12 personas lesionadas; la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso y, de manera preventiva, se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

Los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, Bomberos y otras dependencias se mantienen apoyando a la ciudadanía.

