La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un temblor que activó la alerta sísmica en teléfonos celulares de todo México, con epicentro en el estado de Guerrero. Servicios de monitoreo sísmico reportaron que el sismo ocurrió a las 07:58 horas, con una magnitud preliminar de 6.5, información que minutos después fue confirmada por el Servicio Sismológico Nacional, el cual precisó que el epicentro se localizó a cuatro kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, Guerrero.Tras el sismo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos que muestran los momentos del movimiento, principalmente grabaciones captadas en el estado donde se ubicó el epicentro. En las imágenes se observan las playas de la Bahía de Acapulco, el interior de viviendas sacudiéndose, así como derrumbes en diferentes zonas.También circulan grabaciones hechas en la Ciudad de México.De acuerdo con reportes difundidos en plataformas digitales, el temblor fue perceptible en varias regiones del centro y sur del país. Habitantes de municipios del estado de Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México señalaron haber sentido el movimiento, mientras que algunos usuarios indicaron que también se percibió en zonas del sur de Jalisco. Las autoridades continúan con la revisión de posibles afectaciones, mientras los videos del sismo siguen acumulando miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.