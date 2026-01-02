La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un temblor que activó la alerta sísmica en teléfonos celulares de todo México, con epicentro en el estado de Guerrero. Servicios de monitoreo sísmico reportaron que el sismo ocurrió a las 07:58 horas, con una magnitud preliminar de 6.5, información que minutos después fue confirmada por el Servicio Sismológico Nacional, el cual precisó que el epicentro se localizó a cuatro kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, Guerrero.

Así se vivió el sismo del viernes 2 de enero

Tras el sismo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos que muestran los momentos del movimiento, principalmente grabaciones captadas en el estado donde se ubicó el epicentro. En las imágenes se observan las playas de la Bahía de Acapulco, el interior de viviendas sacudiéndose, así como derrumbes en diferentes zonas.

También circulan grabaciones hechas en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes difundidos en plataformas digitales, el temblor fue perceptible en varias regiones del centro y sur del país. Habitantes de municipios del estado de Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México señalaron haber sentido el movimiento, mientras que algunos usuarios indicaron que también se percibió en zonas del sur de Jalisco. Las autoridades continúan con la revisión de posibles afectaciones, mientras los videos del sismo siguen acumulando miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.

Preliminary 6.5 earthquake hits near Acapulco, Mexico. pic.twitter.com/E0eIvrRMu6 — Faytuks Network Weather (@FaytuksWeather) January 2, 2026

Así los turistas bajando las escaleras del Hotel Princess en Acapulco en medio del escombro tras el #Temblor de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero. pic.twitter.com/xsxzpyN2tG — La Hora (@LaHoraMX) January 2, 2026

"Ángel de la Independencia":

Por videos donde se muestra cómo tembló durante el sismo de esta mañana pic.twitter.com/pentTbs0dA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 2, 2026

Footage from Mexico shows how powerful the 6.5-magnitude earthquake was even the metro started shaking and services were stopped for over 40 minutes



#Temblor #Sismo #earthquake pic.twitter.com/J9oLOkgA9q — Sumit (@A_Sumishiv1423) January 2, 2026

Terrifying footage from a hospital captures the moment the earthquake struck walls shaking fear everywhere.



By God’s grace every patient is safe and there were no casualties#Temblor #Sismo #earthquake pic.twitter.com/hVK6S6niOL — Sumit (@A_Sumishiv1423) January 2, 2026

��#ASÍ: Se grabó la caída de un semáforo luego del #sismo de esta mañana en la colonia Narvarte. Fue en las calles Enrique Rébsamen y La Morena: pic.twitter.com/8aEOrynxcF — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) January 2, 2026

Así desalojaron la Basílica de Guadalupe, ante el #sismo magnitud 6.5 de este viernes



⚠️ Precaución: sonido de #AlertaSismica



�� @webcamsdemexico pic.twitter.com/WgmX3IY76f — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 2, 2026

DESLAVE EN ACAPULCO TRAS SISMO��



En la carretera Acapulco - Zihuatanejo, en el punto conocido como “El Derrumbe”, se registró un deslave tras el sismo de esta mañana.



Esta carretera conecta a la Zona Poniente del puerto. pic.twitter.com/gs4lAHda5t — Acapulco Trends (@AcapulcoTrends_) January 2, 2026

