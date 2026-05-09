Un presunto caso de discriminación está capturando la atención en redes sociales: se trata de un video grabado por un extranjero para evidenciar a un vendedor ambulante que invadió con su motocicleta un paso peatonal en el fraccionamiento privado Aldea Zama en Tulum, Quintana Roo.

Sin embargo, la denuncia del hombre argentino se hizo viral por la forma despectiva en la que impidió el paso del mexicano, dividiendo opiniones por parte de los internautas.

¿Qué se ve en el VIDEO grabado en Tulum que causó revuelo en redes?

En el video se ve que el argentino impide el paso de un vendedor de pozol que va en moto y le dice: "Tú no podés pasar por acá eh, no podés pasar con moto por acá. Lo sabes muy bien, retrocede".

"Acá no vives tu". En Tulum, un argentino fue pasadito con un mexicano que vende pozol.

Si ven a nuestro compa porfa cómprenle, esa bebida es deliciosa, es helada y lleva cacao, que Starbucks y que nada.

Y a quien fue mala onda con él, aquí recibimos a muchísima gente de… pic.twitter.com/J63ButSFK1— Playa Riviera (@PlayaRiviera) May 9, 2026

Ante la negativa, el mexicano le pide que se haga a un lado para que pueda darse la vuelta y retirarse con el carrito donde lleva sus bebidas, sin embargo el extranjero hizo caso omiso y lo amenazó con exhibirlo en redes sociales.

"Pen***, acá no vives tú. Andá a tu barrio, andá a tu colonia… acá no vengas", le gritó el argentino mientras el vendedor de pozol se alejaba.

El clip fue compartido por una página dedicada a la comunidad que vive en la Riviera Maya, invitando a consumir local: "Un argentino fue pasadito con un mexicano que vende pozol. Si ven a nuestro compa porfa cómprenle, esa bebida es deliciosa, es helada y lleva cacao (...) aquí recibimos a muchísima gente de distintas nacionalidades, sé amable", se lee en la publicación.

YUTU

¿Cómo reaccionaron las redes al VIDEO del incidente entre un argentino y un vendedor mexicano?

La respuesta de decenas de internautas abrió un intenso debate sobre las circunstancias de ambos, pues si bien la moto no podía transitar sobre la zona peatonal, la reacción del extranjero ante la situación fue tachada como clasista y racista. Algunos de los comentarios fueron:

"En Tulum los primeros en tratar mal a los mexicanos son los vendedores y los taxistas".

"Los chicos del pozol son patrimonio local, trabajan durísimo todo el día".

"Imagina acosar físicamente a alguien, lo cual es ilegal, para decirles que están haciendo algo ilegal".

"Quienes hemos tenido la mala suerte de toparnos con un imprudente que transita en moto o en patín eléctrico, estaremos de acuerdo que hizo lo correcto".

JM

