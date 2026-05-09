Un presunto caso de discriminación está capturando la atención en redes sociales: se trata de un video grabado por un extranjero para evidenciar a un vendedor ambulante que invadió con su motocicleta un paso peatonal en el fraccionamiento privado Aldea Zama en Tulum, Quintana Roo.Sin embargo, la denuncia del hombre argentino se hizo viral por la forma despectiva en la que impidió el paso del mexicano, dividiendo opiniones por parte de los internautas.En el video se ve que el argentino impide el paso de un vendedor de pozol que va en moto y le dice: "Tú no podés pasar por acá eh, no podés pasar con moto por acá. Lo sabes muy bien, retrocede". Ante la negativa, el mexicano le pide que se haga a un lado para que pueda darse la vuelta y retirarse con el carrito donde lleva sus bebidas, sin embargo el extranjero hizo caso omiso y lo amenazó con exhibirlo en redes sociales."Pen***, acá no vives tú. Andá a tu barrio, andá a tu colonia… acá no vengas", le gritó el argentino mientras el vendedor de pozol se alejaba.El clip fue compartido por una página dedicada a la comunidad que vive en la Riviera Maya, invitando a consumir local: "Un argentino fue pasadito con un mexicano que vende pozol. Si ven a nuestro compa porfa cómprenle, esa bebida es deliciosa, es helada y lleva cacao (...) aquí recibimos a muchísima gente de distintas nacionalidades, sé amable", se lee en la publicación.YUTULa respuesta de decenas de internautas abrió un intenso debate sobre las circunstancias de ambos, pues si bien la moto no podía transitar sobre la zona peatonal, la reacción del extranjero ante la situación fue tachada como clasista y racista. Algunos de los comentarios fueron:JM