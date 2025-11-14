Tras disminución de turismo, habilitan accesos gratuitos a playas de Tulum

Como parte de una estrategia integral para impulsar el turismo en Tulum, Quintana Roo, este viernes el Gobierno de México anunció la habilitación gratuita de los accesos al Parque del Jaguar y a la zona hotelera, que permite el acceso a algunas playas.

La caída de turismo es atribuida principalmente a los altos precios en la zona y el cierre de accesos públicos a la playa.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que se instaló una mesa de coordinación que integra a 15 dependencias federales, el gobierno estatal y el municipal, con el propósito de desarrollar un plan de acción amplio para ordenar y reposicionar a Tulum.

En total, dijo, se establecieron 128 acciones prioritarias, que van desde la regulación de precios hasta la actualización de programas urbanos y ambientales.

Rodríguez Zamora explicó que, pese al descenso reciente, Tulum recibió hasta octubre 1 millón 348 mil 901 turistas, mientras que el aeropuerto reportó un incremento de 9.4% en el flujo de pasajeros respecto al mismo periodo de 2024.

La ocupación hotelera actual es de 75.8%, cifra que responde, dijo, al inicio de la temporada alta, que cada año impulsa la actividad turística entre noviembre y abril.

Refuerzan estrategia en Tulum

El plan integral para "Tulum Renace" está basado en cuatro ejes prioritarios:

Regulación y ordenamiento de actividades turísticas: Monitoreo constante de precios: "quién es quién".

Manejo urbano y ambiental responsable: Elaboración de un reglamento para el uso y gestión sustentable de playas; Actualización de los programas de desarrollo urbano; Implementación de un programa de ordenamiento ecológico.

Desarrollo y promoción turística: Creación de la campaña Tulum Renace: más seguro, más justo y sostenible; Promoción de rutas y productos regionales, y conformación de una cartelera de eventos turísticos y culturales.

Mejora de infraestructura y equipamiento: Construcción de un corredor deportivo y lúdico; Apertura de accesos públicos a playas, incluidos los del Parque del Jaguar.

La secretaria anunció que ya están habilitados los dos accesos principales del Parque del Jaguar —el tradicional y el acceso sur— que permiten ingresar a las cuatro playas dentro del área natural.

Se instalaron señales visuales y se abrió el parque para actividades recreativas y deportivas los 365 días del año, accesible para visitantes nacionales, extranjeros y residentes.

Además, por primera vez en su historia, Tulum cuenta con dos nuevos accesos públicos en la zona hotelera: Playa Conchitas (km 4.5) y Playa del Pueblo (km 5.5), "ambos conducen a algunas de las playas más valoradas del destino", dijo.

"Todo esto lo logramos en muy pocos días gracias al trabajo en equipo. Hoy podemos decir que Tulum renace, más justo, más seguro y más sostenible", afirmó Rodríguez Zamora.

En un enlace a la mañanera, la gobernadora Mara Lezama agradeció a la presidenta el acompañamiento y respaldo para atender la voz de las personas habitantes de Tulum. Reafirmó el acceso libre a las playas de Quintana Roo. Destacó Lezama actividades culturales y deportivas como el espectáculo aéreo "Air Show" como parte de la Feria Aeroespacial.

