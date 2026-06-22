La tarde de este lunes 22 de junio de 2026 se tornó sumamente compleja para la movilidad y la seguridad en el estado de Guanajuato. Habitantes de las comunidades de Gasca y Yustis tomaron la determinación de interrumpir de forma total la circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera Celaya–Juventino Rosas, generando filas de transporte de carga y automóviles particulares.

De acuerdo con los reportes inmediatos compartidos en redes sociales, la manifestación es una respuesta directa y desesperada de los familiares y vecinos ante un hecho trágico ocurrido recientemente en la zona. La movilización pacífica inicial se transformó rápidamente en un bloqueo permanente que encendió las alertas de las autoridades municipales y de las fuerzas de seguridad pública del estado.

Para los usuarios que transitan de forma habitual entre los municipios de Celaya, Juventino Rosas y Salamanca, la interrupción del flujo vial representó un golpe logístico crítico en plena hora pico vespertina. El ambiente en el lugar se mantiene tenso mientras los manifestantes exigen la presencia inmediata de representantes de la Fiscalía estatal para garantizar que el caso no quede en la impunidad.

��Habitantes de Gasca y San José de Yustis bloquearon la carretera Celaya–Juventino Rosas e incendiaron al menos seis vehículos para exigir justicia por la muerte de un adolescente de 16 años, presuntamente a manos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.…— Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

La comunidad de Gasca exige justicia: ¿qué originó la furiosa protesta?

¿Cuál es el trasfondo exacto que movilizó a decenas de personas a colocar llantas, piedras y pancartas sobre la cinta asfáltica? El motivo central de la protesta es la muerte de un adolescente de 16 años, un joven originario de la propia localidad de Gasca, cuya pérdida ha conmocionado y unido a los pobladores en un reclamo enérgico hacia las corporaciones encargadas de procurar la justicia.

Los manifestantes sostienen que el fallecimiento del menor ocurrió bajo circunstancias que requieren una investigación profunda, transparente e inmediata ya que acusaron a las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato de, presuntamente, haber ocasionado su deceso .

Con pancartas en mano donde se leen consignas de repudio y peticiones de castigo a los presuntos responsables, los familiares expresaron ante los medios informativos que no retirarán los obstáculos de la vía hasta recibir un compromiso formal y firmado por parte de las autoridades de alto nivel.

Con al menos seis vehículos incendiados, manifestantes bloquearon la carretera #Celaya-Juventino Rosas, a la altura de las comunidades Gasca y San José de Yustis, en #Guanajuato. Los pobladores acusan que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado asesinaron a un joven de 16… pic.twitter.com/UzALAay95S— Nacho Lozano (@nacholozano) June 23, 2026

La colocación de barricadas improvisadas impidió el paso de autobuses de pasajeros y camiones de distribución comercial, forzando a cientos de conductores a apagar sus motores o intentar realizar maniobras de retorno en zonas no autorizadas. La situación obligó a que la Guardia Nacional y la policía vial desplegaran un operativo preventivo en los accesos periféricos para desviar el tránsito pesado hacia rutas alternas.

¿Dónde se ubica exactamente el bloqueo de la carretera Celaya–Juventino Rosas?

El cierre total de la vialidad se concentra principalmente a la altura de los accesos a la comunidad de Gasca, una localidad perteneciente al municipio de Celaya en el estado de Guanajuato.

¿Qué alternativas viales existen para evitar el tramo cerrado por los manifestantes?

Los conductores pueden utilizar la carretera federal 45 o buscar conexiones secundarias a través de los municipios de Villagrán y Salamanca para reincorporarse a sus destinos del bajío sin cruzar el punto de la protesta.

JM