Chichen Itzá pierde visitantes luego del cierre temporal

Durante el mes de mayo, Chichen Itzá registró una caída en el turismo luego de tener un cierre temporal que duró 2 semanas por un conflicto relacionado con la reubicación de vendedores y artesanos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la zona arqueológica registró la visita de 104 mil 117 visitantes durante el mes de mayo, mientras que en el mismo periodo del año anterior habría registrado al menos 50 mil visitantes más, lo cual representa una caída del 26%.

¿Qué significa esto para la zona arqueológica?

La disminución de visitantes provocó que Chichen Itzá perdiera temporalmente el primer lugar nacional en número de visitantes y en su lugar, Teotihuacán pasó a ocupar este lugar con una cifra de 110 mil visitantes durante el mes de mayo.

Sin embargo, aunque Chichén Itzá reportó la disminución de visitantes, esta continúa siendo el sitio arqueológico más visitado de Yucatán, seguido por Ek Balam y Uxmal. Además, la mayoría de los visitantes registrados durante mayo optaron por recorrer zonas arqueológicas, manteniendo el interés por el patrimonio cultural de la entidad.

El acceso a la zona arqueológica fue restablecido el 1 de junio, después de que se alcanzarán acuerdos entre las autoridades y los comerciantes de la zona.

Lo anterior demuestra que el patrimonio cultural de Yucatán es uno de los grandes motores económicos del estado.

NG