Hace unos días el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció la publicación de su libro de memorias, en el cual menciona la relación cercana que tuvo con el expresidente de México; Andrés Manuel López Obrador.

Durante el gobierno de Obrador, el entonces embajador de Estados Unidos visitaba frecuentemente al mandatario en Palacio Nacional.

La relación del ex mandatario y Ken Salazar tuvo un declive en agosto de 2024, después de que el exembajador opinara respecto a la reforma al Poder Judicial y Obrador rechazara su opinión; “no le corresponde opinar sobre los asuntos que sólo competen a los mexicanos” declaro el entonces presidente.

“No es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decirles qué esta bien y qué está mal, entonces queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías” agregó el ex mandatario federal.

Desde entonces Salazar dejó de frecuentar Palacio Nacional.

Su libro de memorias

Salazar, en su libro de memorias afirmó que Obrador “temía” por las declaraciones que haría el cofundador del Cártel de Sinaloa, “Mayo” Zambada.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a Obrador no le preocupaban las declaraciones de Zambada, si no sobre la posible participación del gobierno de Estados Unidos en la captura del narcotraficante.

“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. En todo caso era la solicitud, más que la preocupación, conocer qué había pasado, cómo se había dado esta detención” explicó la Presidenta.

Por su parte, Salazar menciona que la detención de los integrantes del Cartel de Sinaloa, en julio de 2024 en Estados Unidos también influyó en la pausa diplomática que tuvo con Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que principalmente “el presidente anterior (López Obrador) no quiso recibir apoyo de Estados Unidos” y eso derivó en las fallas de coordinación de ambos gobiernos.

NG