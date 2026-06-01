Las familias beneficiarias de la Beca Universal Rita Cetina comenzarán a recibir el pago correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 a partir del 1 de junio. La dispersión de los recursos se llevará a cabo de forma escalonada y concluirá el 12 de junio, siguiendo el esquema habitual basado en la letra inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México para contribuir a la permanencia escolar de estudiantes de secundaria y respaldar la economía de sus familias.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Para el ciclo de pagos correspondiente a mayo-junio de 2026, las familias con un estudiante inscrito en secundaria recibirán un apoyo bimestral de mil 900 pesos.

En caso de que exista más de un alumno de secundaria dentro del mismo hogar, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada estudiante extra registrado en el programa.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de junio 2026

La entrega de los depósitos se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona beneficiaria:

A y B: lunes 1 de junio

C: martes 2 de junio

D, E y F: miércoles 3 de junio

G: jueves 4 de junio

H, I, J, K y L: viernes 5 de junio

M: lunes 8 de junio

N, Ñ, O, P y Q: martes 9 de junio

R: miércoles 10 de junio

S: jueves 11 de junio

T, U, V, W, X, Y y Z: viernes 12 de junio

¿Es necesario retirar el dinero el mismo día?

Las autoridades recordaron que los recursos son depositados exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar , por lo que no es obligatorio acudir al cajero o a una sucursal el mismo día en que se realiza el depósito.

El dinero permanece resguardado en la cuenta bancaria y puede utilizarse posteriormente para realizar compras, pagos o retiros cuando la familia lo considere conveniente.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Universal Rita Cetina es un programa federal creado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de brindar apoyo económico a familias con estudiantes de educación básica, especialmente de secundaria , y fortalecer la continuidad de los estudios de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Datos clave del pago mayo-junio 2026

Periodo de depósito: D el 1 al 12 de junio.

el 1 al 12 de junio. Monto base: Mil 900 pesos bimestrales por familia.

Mil 900 pesos bimestrales por familia. Apoyo adicional: 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra.

700 pesos por cada estudiante de secundaria extra. Medio de pago: Tarjeta del Banco del Bienestar.

Tarjeta del Banco del Bienestar. Beneficiarios: Familias con alumnos inscritos en secundaria dentro del programa.

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