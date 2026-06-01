¿Habrá home office en CDMX por el Mundial 2026? Esto dijo Clara Brugada

La La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este lunes que hubo pláticas con el sector privado respecto a si se otorgarán medidas especiales a los trabajadores para que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales a distancia, aunque mencionó que es decisión de cada empresa si adoptan o no alguna medida especial el próximo 11 de junio.

“Se hizo la convocatoria para que, de manera voluntaria, las cámaras empresariales, los empresarios puedan utilizar otro tipo de formas de cómo puedan trabajar ese día sin que se tengan que trasladar” subrayó la jefa de Gobierno.

La noticia se dio a conocer durante la conferencia de prensa de la estrategia de movilidad y el operativo de seguridad que se llevará a cabo en el estadio Azteca.

Sector público pone el ejemplo y realizarán sus actividades a la distancia

Por su parte, el sector público, específicamente el Instituto Nacional Electoral (INE), anunció el pasado 20 de mayo que realizarán sus actividades a distancia desde el lunes 1 de junio hasta el domingo 12 de julio. Los trabajadores tendrán 42 días de home office.

Gobierno insiste con la propuesta

A tan solo 10 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México sigue buscando reducir la cantidad de trabajadores que se tengan que movilizarse al trabajo. Con esto, el Gobierno quiere evitar el colapso vial en las zonas clave en las que tendrá lugar la justa deportiva.

La mandataria asegura al sector privado que se trata de una convocatoria voluntaria y no una imposición. Por lo que se recomienda seguir de cerca los anuncios de cada empresa para tener más información al respecto.

NG