La noche de este miércoles 3 de junio se registró un incendio en un inmueble ubicado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza.La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción del siniestro, el cual se reportó al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica. La dependencia pidió a la población evitar acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencias.Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que el fuego se registra en una bodega contigua a dicho centro de abastos, en el que se queman artículos de paquetería y cartón. Personal de los bomberos realizan labores de extinción del fuego en la zona."Realizamos labores de extinción y contención del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando", escribió en redes sociales.Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Autoridades mantienen acordonada el área.JM