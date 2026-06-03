Miércoles, 03 de Junio 2026

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Incendio consume bodega cerca del Mercado de Jamaica en CDMX: los VIDEOS virales

Bomberos y cuerpos de emergencia trabajan para controlar las llamas al interior de un inmueble ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a los capitalinos no acercarse a la zona. X/@SGIRPC_CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a los capitalinos no acercarse a la zona. X/@SGIRPC_CDMX

La noche de este miércoles 3 de junio se registró un incendio en un inmueble ubicado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción del siniestro, el cual se reportó al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica.

La dependencia pidió a la población evitar acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencias.

Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que el fuego se registra en una bodega contigua a dicho centro de abastos, en el que se queman artículos de paquetería y cartón.

Personal de los bomberos realizan labores de extinción del fuego en la zona.

"Realizamos labores de extinción y contención del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando", escribió en redes sociales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Autoridades mantienen acordonada el área.

JM

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