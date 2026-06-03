La noche de este miércoles 3 de junio se registró un incendio en un inmueble ubicado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción del siniestro, el cual se reportó al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica.

�� Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en el Mercado de Jamaica



Se registró un fuerte incendio en bodegas de paquetería ubicadas sobre Congreso de la Unión y Guillermo Prieto, en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la CDMX. pic.twitter.com/CaIEBOFbgv — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

La dependencia pidió a la población evitar acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencias.

Por su parte, el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que el fuego se registra en una bodega contigua a dicho centro de abastos , en el que se queman artículos de paquetería y cartón.

Equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción de un incendio al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica, Venustiano Carranza.



Evita acercarte a la zona y permite el paso de… pic.twitter.com/rYjnAMbRGb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

Personal de los bomberos realizan labores de extinción del fuego en la zona.

"Realizamos labores de extinción y contención del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando", escribió en redes sociales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Autoridades mantienen acordonada el área.

JM