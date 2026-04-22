Incendio en inmediaciones de la Merced consume puestos del mercado Sonora | VIDEOS

Un incendio en las inmediaciones del Mercado de Sonora y el Mercado de La Merced, en la Ciudad de México, afectó unos 50 locales semifijos de comercio y obligó a la evacuación de más de 200 personas, según reportes preliminares. Hasta las 0:00 de este miércoles, el fuego continuaba activo.

La conflagración inició la noche del martes en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, y se extendió a tres edificios.

"El fuego afecta aproximadamente 100 metros del callejón, por lo que además de los puestos semifijos, hay tres edificios comprometidos", informó Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos capitalinos. Agregó que cuatro células de su corporación participan en la extinción del fuego y que tres personas fueron atendidas por inhalación de humo, una de las cuales presentaba quemaduras de primer grado en una mano.

Informo que estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos. Continúo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/9HDsrH1Ywo — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 22, 2026

"Informo que estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos. Continúo informando. @ClaraBrugada", escribió en su cuenta de X cerca de las 23:00 del martes.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló a la medianoche:

"Respecto al incendio en puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora, no se reportan personas lesionadas.

En uno de los edificios, donde aún hay fuego en el tercer nivel, encontramos una concentración importante de pirotecnia. Estamos utilizando una escala telescópica e incrementamos el personal aumentar la capacidad de respuesta para avanzar rápidamente en la extinción. Continúo… pic.twitter.com/ncfvMaGrku — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 22, 2026

Al momento, el fuego ha sido controlado en el callejón donde se originó el incendio y en uno de los edificios afectados. Se mantienen labores en otros dos inmuebles".

La zona se mantiene cerrada al tránsito en tanto continúan los trabajos de extinción, en los que participa personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La alcaldía Álvaro Obregón envió dos pipas de 10 mil y 15 mil litros para apoyar en el incendio en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según testigos, las llamas alcanzaron unos siete metros de altura y afectaron cables del tendido eléctrico.

