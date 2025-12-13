Vicente Fox llama a la ciudadanía a involucrarse a nueva marcha de la Generación Z

De cara a la marcha de la Generación Z convocada para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente en la discusión y atención de los asuntos públicos del país.

A través de un mensaje dirigido a la sociedad, sostuvo que México atraviesa un momento en el que se requiere la participación de liderazgos ciudadanos, más allá de la actuación de la clase gobernante.

Mediante un videomensaje difundido en redes sociales, el exmandatario afirmó que el país necesita “verdad y dignidad”, y no una narrativa basada en propaganda constante. En ese sentido, subrayó la importancia de que las y los ciudadanos asuman un papel más activo en la vida pública y contribuyan, desde distintos espacios, a la construcción del país.

"Es el momento de líderes ciudadanos no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México", expresó.

En un mensaje junto a su publicación, el exmandatario panista que gobernó territorio mexicano entre el 2000 y 2006, escribió que: "México no está cansado. Está despierto. Este video no es un recuerdo del pasado, es un llamado al presente. Cuando el ciudadano participa, México avanza. Cuando hay valores, hay rumbo. Cuando se camina sin miedo, hay futuro. Hoy no toca quejarse. Toca involucrarse. Toca dar el paso al frente. Porque este país no lo salva un gobierno, lo salva su gente. Sí se puede. Y sí es contigo".

Además, en su videomensaje compartió tres cosas que, afirma, aprendió como presidente. La primera de ellas es que "cuando un gobierno deja de escuchar el país se estanca", como ejemplo dijo que "hoy lo vemos" porque hay "decisiones tomadas desde un escritorio sin ver la realidad de la gente".

Como segundo punto agregó que cuando se gobierna desde el miedo, la libertad se encoge y que a los ciudadanos informados no lo controlan con discursos. Finalmente consideró que un país que abandona los valores fundamentales termina dividido. "México necesita verdad, necesita dignidad y no propaganda de todos los días", añadió.

Sus palabras ocurren horas antes de la convocatoria para realizar una nueva marcha de la Generación Z en la capital del país, la cual está convocada a las 11:00 horas del domingo 14 de diciembre en el Ángel de la Independencia y con rumbo al Zócalo capitalino.

YC