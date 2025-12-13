Secretaría de Salud confirma nuevos casos de chikungunya

Luego de siete años sin registros, el chikungunya volvió a detectarse en México en un escenario complejo, marcado por uno de los periodos más intensos de transmisión de dengue de los últimos años y por la presencia de mosquitos capaces de propagar múltiples virus.

La reaparición de esta enfermedad, ausente desde 2018, coincide con un año que cerrará con más de un centenar de casos de dengue, la mayoría con signos de alarma, así como con la identificación de especies invasoras como Aedes vittatus. Este conjunto de factores ha encendido alertas entre las autoridades sanitarias, que han reforzado las acciones de vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la semana epidemiológica 47, comprendida del 16 al 22 de noviembre, se confirmaron dos casos de chikungunya en el país: uno en Yucatán y otro en Quintana Roo.

Con estos registros, la región de la Península de Yucatán acumula cuatro contagios de chikungunya en lo que va del año, en un contexto que subraya la necesidad de mantener medidas preventivas y de control del mosquito transmisor.

Aunque Yucatán no registraba casos desde finales del 2018, la reaparición del virus muestra que estas enfermedades transmitidas por mosquitos pueden reactivarse cuando las condiciones ambientales y biológicas favorecen la proliferación de sus vectores.

Especialistas señalan que el clima cálido y húmedo del sureste podría impulsar una mayor circulación si no se refuerzan las medidas de control.

El dengue continúa siendo la Arbovirosis con mayor impacto en la entidad. El informe epidemiológico más reciente contabiliza 187 casos confirmados: 80 no graves, 99 con signos de alarma, y 8 graves.

La combinación de lluvias prolongadas, humedad elevada y temperaturas cálidas típicas del trópico crea condiciones ideales para que Aedes aegypti y Aedes albopictus se reproduzcan con facilidad y mantengan la transmisión durante la mayor parte del año.

En contraste, los reportes oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica muestran una circulación muy limitada de zika en 2025.

Hasta la semana epidemiológica 18, solo se había confirmado un caso en Veracruz y ninguno en Yucatán. Pese a su baja presencia, la enfermedad se mantiene en monitoreo constante debido a sus riesgos para mujeres embarazadas y recién nacidos.

