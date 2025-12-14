Cae Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas de Álvarez Puga

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados a los penales federales del país. La captura se realizó el jueves, según el Registro Nacional de Detenciones, aunque no se precisó el lugar ni el destino del detenido.

El registro describe a Pérez Rodríguez como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba, cabello entrecano y sin tatuajes visibles, vestido con pantalón de mezclilla, playera vino, chamarra café, botas grises y gorra café.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giró orden de aprehensión en mayo de 2023, entre ellos Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y altos mandos del sistema penitenciario federal. Todos son acusados de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Pérez Rodríguez el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre irregularidades en la administración de recursos de los penales federales.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS de 2015 a 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido OADPRS.

El caso ha sido considerado uno de los desvíos más significativos en la historia reciente del sistema penitenciario federal, al involucrar a altos funcionarios y la transferencia de recursos a empresas vinculadas con particulares en México y el extranjero. La detención de Pérez Rodríguez representa un avance en las investigaciones que buscan esclarecer la participación de exfuncionarios en la malversación de recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas en el sistema penitenciario.

Las autoridades mantienen la operación abierta, y se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre la situación jurídica de los detenidos y las medidas que se tomarán para recuperar los recursos desviados.